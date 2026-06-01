Au Palais Galliera, un cinéma en plein air célèbre la mode du XVIIIe siècle au sein de la cour d’honneur

Du 11 au 13 juin 2026, le Palais Galliera se transformera en cinéma en plein air ! Dans le cadre de la cinquième édition de son festival Galliera fait son cinéma, trois films seront projetés dans sa cour d’honneur. En faisant écho à l’exposition La mode du 18e siècle. Un héritage fantasmé. actuellement présentée, les trois séances nous plongeront dans le siècle des Lumières, après une visite libre du musée et la présentation d’un invité surprise.

Des projections en plein air

C’est le retour du festival Galliera fait son cinéma ! Pour cette cinquième édition, le musée dédié à la mode organise une nouvelle fois des projections en plein air au sein de sa cour d’honneur. L’occasion de croiser la mode et le septième art autour des trois films sélectionnés. Débutant à 21h30, chaque séance sera introduite par un invité surprise, qui apportera une dimension historique et contextuelle à l’oeuvre qui sera montrée. L’accès ne se faisant que sur réservation et les places étant limitées, nous vous conseillons de prendre dès maintenant votre place.

Trois films autour de la mode du XVIIIe siècle

Cette cinquième édition du festival de cinéma dialogue avec l’exposition actuellement présentée au Palais Galliera : La mode du 18e siècle. Un héritage fantasmé. Ainsi, les trois films sélectionnés font écho à cette période et permettent de découvrir un ensemble de costumes d’époque. La première projection sera dédiée à Lady Oscar, un film de Jacques Demy qui nous fait entrer dans la cour de Versailles à la veille de la Révolution : on suit alors la vie d’une jeune femme élevée comme un homme pour devenir capitaine de la garde de Marie-Antoinette.

La deuxième séance concernera Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears, une adaptation du célèbre roman épistolaire de Pierre Choderlos de Laclos. On suit les stratagèmes du Vicomte de Valmont et de la Marquise de Merteuil, aristocrates pernicieux du siècle des Lumières merveilleusement interprétés par Glenn Close et John Malkovitch. Enfin, le Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, nous envoie dans la Bretagne de la fin du XVIIIe siècle, où l’on assiste à l’un amour interdit d’une peintre et son modèle.

Entrée libre dans l’exposition Si vous avez acheté un billet pour assister à l’une des trois séances proposées par le Palais Galliera, vous pourrez au préalable faire une visite libre de l’exposition dédiée à la mode du XVIIIe siècle. Présenté jusqu’au 12 juillet 2026, ce parcours vous présente les caractéristiques de la mode féminine au siècle des Lumières et tous les fantasmes qu’elle a suscités jusqu’à la culture populaire de notre époque. Une bonne manière de nous plonger dans l’époque avant d’assister aux projections. Galliera fait son cinéma

Palais Galliera

10 avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 Paris

Du 11 au 13 juin 2026

Tarif : 17 € (8-15 € en tarifs réduits)

Réservation obligatoire À lire également : Cinéma Paradiso Louvre : le cinéma géant en plein air revient bientôt dans la Cour carrée du Louvre Image à la une : © Elodie Ratsimbazafy / Ville de Paris