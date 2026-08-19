Où camper près de Lille avant la fin de l’été ?

Avec cette chaleur, on a bien envie de fuir en forêt pour quelques jours… Si vous êtes adeptes du bivouac, amateurs de nuits insolites ou que vous préférez le confort d’un mobil-home avec piscine, on vous a selectionné nos lieux préférés pour planter la tente à moins de 40km de la capitale des Flandres.
Le camping de Nachtegaal au Mont Rouge
C’est l’escapade coup de cœur à une quarantaine de kilomètres de Lille, juste de l’autre côté de la frontière belge. Au sommet du Mont Rouge, ce lieu familial créé dans les années 40 a été complètement repensé par des passionnés de brocante. Ici, vous pouvez planter votre tente sur un petit emplacement entouré de verdure ou bien dormir dans un bus scolaire américain tout jaune ou une vieille caravane retapée. Et quand il fait un peu frais le soir, tout le monde se retrouve sous une grande serre pour boire un thé, jouer à des jeux de société ou prendre le petit-déjeuner dans un estaminet vintage tout droit sorti des années 60 !
Camping de Nachtegaal
Rodebergstraat 36, 8954 Heuvelland, Belgique
À partir de 16€ / nuit
Le Camp des Roses à Aubers
Situé à Aubers, dans le cœur verdoyant des Weppes (à une vingtaine de kilomètres de Lille), ce camping trois étoiles est le seul du secteur à proposer une piscine couverte et chauffée ! Avec ses 2,5 hectares de bois pour flâner, ses terrains de pétanque et son chalet-bar trop stylé, il est parfait pour une petit escapade nature en famille. On peut y poser son van, sa caravane ou opter pour la tranquillité d’un mobil-home tout équipé !
Camp des Roses
60 Rue Basse, 59249 Aubers
À partir de 14€90 / nuit
Le Greenie Camp à Herlies
Autre belle surprise dans le secteur des Weppes, le Greenie Camp fait le pari de la simplicité. Ce camping a été créé par des amoureux du grand air ! C’est un spot à taille humaine qui propose des emplacements abordables mais aussi des « Pods Cosy », de charmantes petites cabanes en bois parfaites pour un week-end en duo. Sur place, on adore la présence d’un petit parc animalier, de l’épicerie-snack et la proximité immédiate avec la piscine des Weppes (à 500 mètres) et des étangs de pêche environnants.
Greenie Camp
Rue Madoue, 59134 Herlies
À partir de 13€ / nuit
Le Camping du Grand Sart à Sainghin-en-Mélantois
À seulement 15 kilomètres du centre-ville lillois et à deux pas du Stade Pierre-Mauroy, le Grand Sart prouve qu’on peut être aux portes de la ville tout en baignant dans une ambiance bucolique. Géré par la même famille depuis les années 90, c’est l’adresse idéale pour redécouvrir les joies du camping classique. Pas de chichis ici : de grands espaces arborés, un boulodrome, un bloc sanitaire bien entretenu et le calme absolu. Un spot très prisé des randonneurs et des cyclistes, notamment parce que le chemin de Saint-Jacques de Compostelle passe juste à côté !
Camping du Grand Sart
279 chemin du Gransart, 59262 Sainghin-en-Mélantois
À partir de 10€ / nuit
Les Alouettes et l’Image à Houplines
Direction Houplines, à environ 13 kilomètres de Lille, pour un séjour au bord de l’eau. Ce camping trois étoiles abrite un étang de pêche idéal pour sortir sa ligne dès le réveil sans même quitter le domaine. Et avec ses terrains de tennis, espace fitness en plein air, aires de jeux pour enfants et terrains de pétanque, impossible de s’y ennuyer ! Et si vous avez envie de piquer une tête ou de faire du pédalo, la base de loisirs des Prés du Hem ne se trouve qu’à quelques minutes de là.
Camping Les Alouettes et l’Image
130 rue Brune, 59116 Houplines
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