Où camper près de Lille avant la fin de l’été ?

Avec cette chaleur, on a bien envie de fuir en forêt pour quelques jours… Si vous êtes adeptes du bivouac, amateurs de nuits insolites ou que vous préférez le confort d’un mobil-home avec piscine, on vous a selectionné nos lieux préférés pour planter la tente à moins de 40km de la capitale des Flandres.

Le camping de Nachtegaal au Mont Rouge

Camping de Nachtegaal

Rodebergstraat 36, 8954 Heuvelland, Belgique

À partir de 16€ / nuit

Camp des Roses

60 Rue Basse, 59249 Aubers

À partir de 14€90 / nuit

Greenie Camp

Rue Madoue, 59134 Herlies

À partir de 13€ / nuit

Camping du Grand Sart

279 chemin du Gransart, 59262 Sainghin-en-Mélantois

À partir de 10€ / nuit

Photo en couverture © Canva