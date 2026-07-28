5 forêts près de Lille accessibles sans voiture

Lille a mille qualités, mais avec un taux de boisement régional frôlant les 8 %, les grandes forêts ne courent pas les rues. Si vous avez déjà arpenté la Citadelle sous toutes ses coutures et que le besoin de nature se fait sentir, pas de panique. Vous n’avez pas besoin de voiture pour vous offrir une parenthèse verte : les lignes de train et de bus de la métropole vous permettent d’accéder aux plus beaux espaces verts près de Lille !

1. La forêt de Phalempin

La forêt de Phalempin est un grand classique. Elle se situe à seulement 20 minutes de Lille depuis la gare ce qui en fait l’option la plus rapide pour s’éloigner du bitume lillois. Même si elle est de taille relativement modeste (670 hectares), elle possède une grande variété d’arbres pour la plupart centenaires. Vous pourrez y faire de la randonnée au frais en cas de forte chaleur, abrités sous ses chènes, ses hêtres, ses charmes et ses érables. Elle est d’ailleurs traversée par le sentier de la grande randonnée GR121B et par plusieurs étangs où l’on peut observer des amphibiens et de nombreuses espèces d’oiseaux. Pour vous y rendre, vous pouvez embarquer dans un TER à la gare Lille-Flandres et descendre directement à la gare de Phalempin. L’entrée du bois ne se trouvera plus qu’à quelques minutes de marche !

2. La forêt de Raismes-Saint-Amand-Wallers

On change complètement d’échelle avec Raismes-Saint-Amand-Wallers, où se trouve le plus grand massif forestier du Nord qui s’étend sur plus de 4500 hectares en plein coeur du Parc naturel régional Scarpe-Escaut. Ici, la nature semble avoir repris ses droites sur le passé minier du dépatement. On y trouve de nombreux terrils qui surplombent d’anciens sites d’extraction, aujourd’hui transformés en étangs. Le domaine est classé Natura 2000 et permet d’observer de nombreuses espèces d’oiseaux. Pour y accéder, des TER à destination de la gare de Raismes vous premettent d’arriver directement aux sentiers qui mennent aux terrils. Vous pouvez aussi opter pour un train jusqu’à Saint-Amand-les-Eaux et finir par emprunter la ligne de bus 851 pour vous rapprocher du cœur du massif.

3. La forêt de Marchiennes

La fôret de Marchiennes est reconnaissable entre toutes avec son atmosphère très particulière et ses nombreuses marres (elle en compte plus de 350) dispersées sur 800 hectares. Son environnement humide a permis à une biodiversité remarquable de s’installer : on y observe des grenouilles rousses, des tritons et des pics mar qui squattent le tapis de fougères. Prenez de bonnes chaussures car elle offre 35km de chemins balisés pour vos randos ! L’accès s’effectue simplement grâce au réseau de bus Arc-en-Ciel qui traverse une grande partie des Hauts-de-France. Depuis la station de métro Les Prés – Edgar Pisani ou Quatre Cantons, vous devrez prendre la ligne 851 en direction d’Orchies et descendre à l’arrêt Sec Marais.

4. Les bois de Lapugnoy

Moins connue des Lillois, cette zone boisée de près de 300 hectares regroupe le bois des Dames, le bois de Labeuvrière et celui de Roquelaure. Si vous aimez le dénivelé, c’est une super option puisqu’elle est située sur les flancs d’une ancienne butte géologique. Ses sentiers sauvages sont bordés de châtaigners. Vous y trouverez aussi deux terrils qu’il est possible de gravir pour profiter d’une vue imprenable sur le paysage du département. Il faudra compter une heure de trajet direct en TER depuis la gare de Lille-Flandres jusqu’à la station de Vis-à-Marles, qui se trouve juste à côté des premiers sentiers.

5. Le parc du Héron

Si votre emploi du temps ne vous permet pas de quitter la métropole, le parc du Héron à Villeneuve-d’Ascq reste une valeur sûre. Bon, ce n’est pas vraiment une forêt à proprement parler (plutôt un parc paysager), mais ses 110 hectares classés réserve naturelle comprennent quand même de grandes zones boisées très bien préservées. On y trouve un immense lac donc si vous aimez observer la faune aquatique c’est le must ! Le site est accessible très rapidement depuis Lille en empruntant la ligne 1 du métro jusqu’à la station Fort de Mons ou Les Prés, suivi d’une courte marche ou d’un trajet en vélo.

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Photo de couverture © Escapades en Hauts-de-France