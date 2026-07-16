5 idées de randonnées près de Lille pour fuir la chaleur

Quand le thermomètre grimpe sur la métropole lilloise, le pavé du Vieux-Lille peut vite devenir étouffant. Heureusement, pas besoin de s’exiler très loin pour trouver un peu de fraîcheur. Ici, on a des forêts denses, de belles rivières, des canaux paisibles et la brise marine ! Voici notre sélection de 5 randonnées à faire près de Lille pour marcher à l’ombre ou les pieds dans l’eau pendant l’été.

1. Le sentier d’Ablain-Saint-Nazaire

Pour une belle virée loin de la canicule, direction les collines de l’Artois ! C’est un parcours historique et naturel où vous allez pouvoir observer une grande variété de paysages particulièrement appréciables en été. En vous enfonçant dans les sous-bois, vous pourrez profiterer d’un dôme de fraîcheur naturelle tout en écoutant le chant des pics-verts. Mais le point fort de cette balade, c’est sans aucun doute la rivière Saint-Nazaire qui serpente au milieu de la végétation. C’est l’endroit parfait pour faire une pause après avoir marché en s’asseyant sur la rive et en trempant les pieds dans l’eau fraîche pour faire baisser la température. En prime, le parcours vous mène aux ruines de l’ancienne église d’Ablain-Saint-Nazaire et la colline de Notre-Dame-de-Lorette.

Santier d’Albain-Saint-Nazaire

Distance : modulable (jusqu’à 14 km pour la version complète)

Temps moyen : 3h à 5h selon l’itinéraire

2. La promenade des remparts du Quesnoy

La cité fortifiée du Quesnoy a été fondée au XIIe siècle et offre un cadre de promenade incroyable à seulement une heure de Lille. Les remparts de briques et de pierres ont été réaménagés par Vauban et créent des zones d’ombre naturelle tout au long de la journée. Le sentier vous permet vraiment d’en apprendre plus sur l’histoire en vous baladant au pied des murailles fortifiées, dans des douves entourée de verdures et sous des passages en pierre. Le tour se prolonge le long d’un étang, où la brise et l’eau rafraîchissent l’atmosphère. Pour prolonger le plaisir, vous pouvez facilement étendre la boucle en rejoignant les berges de la base de loisirs attenante !

Remparts du Quesnoy

Distance : 4 à 5,2 km

Temps moyen : 1h30

3. La boucle forestière du Mont Noir

Situé sur la frontière franco-belge, le Mont Noir est une alternative idéale aux parcs surchauffés en ville l’été. C’est un relief boisé qui bénéficie d’une forêt très dense qui garde bien la fraîcheur grâce aux arbres du parc Marguerite Yourcenar. Sous ce plafond de feuilles, la température reste nettement plus basse que dans les plaines environnantes ! Pour couronner l’expérience et profiter d’un vrai courant d’air frais, vous pouvez même embarquer dans un télésiège qui relie le Mont Noir au Mont Rouge.

Mont Noir

Distance : jusqu’à 14 km pour la grande boucle

Temps moyen : 3h30 à 4h

4. Le sentier des Crans au Cap Gris-Nez

Quand l’intérieur des terres étouffe, la meilleure solution reste de fuir vers le littoral pour chercher le vent du large. À un peu plus de deux heures de Lille, le sentier des Crans permet de bénéficier un bol d’air iodé incomparable le long des falaises de la Côte d’Opale. La rando vous permet d’éviter la chaleur grâce au vent constant qui souffle depuis la Manche. Le parcours alterne entre le sommet des falaises d’où on peut apercevoir les côtes anglaises par temps clair, et des descentes directes sur le sable pour marcher au bord de l’eau. L’accès aux plages sauvages en fait la sortie rafraîchissante par excellence !

Sentier des Crans Caps Gris-Nez

Distance : Boucle de 13 km (départ depuis la Maison du Site des Deux Caps à Audinghen)

Temps moyen : 3h à 4h

5. Les sentiers du Parc de la Deûle

Là, on parle d’un véritable labyrinthe aquatique qui s’étend sur plus de 400 hectares au sud de la métropole lilloise. Le Parc de la Deûle est un immense espace préservé qui se prête super bien aux marches et randonnées l’été. En partant du marais d’Ancoisne ou d’Houplin-Ancoisne, les sentiers longent de nombreux canaux, des zones humides entourées d’arbres et des étangs. L’omniprésence de l’eau et de la végétation crée un microclimat vraiment agréable. Les chemins sont plats et très bien entretenus, donc vous pouvez marcher à un rythme régulier sans trop souffrir de la chaleur.

Sentiers du Parc de la Deûle

Distance : boucle modulable de 5 à 15 km

Temps moyen : 1h15 à 4h30

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Photo en couverture © Communauté Urbaine de Lille