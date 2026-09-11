Le championnat du monde de la frite a lieu près de Lille en septembre !

Le Championnat du Monde de la Frite revient pour sa quatrième édition le samedi 26 septembre 2026 sur la Grand’Place d’Arras, à moins de quarante minutes de Lille. Cet événement gratuit, qui attend plus de 70 000 visiteurs, sera parrainé par l’humoriste Nora Hamzawi et présidé par le chroniqueur culinaire Loïc Ballet.

L’histoire derrière l’évènement

Élire la meilleure frite c’est une drôle d’idée me direz-vous. Déjà, on considère que la frite est née au XVIIe siècle, le long de la Meuse en Belgique. En fait, pendant les hivers particulièrement longs et froids, la rivière gelée rendait la pêche impossible. Alors pour garnir leurs assiettes, les habitants ont eu l’idée de tailler leurs pommes de terre en forme de petits poissons avant de les plonger dans de l’huile bouillante. C’est comme ça qu’est né ce petit baton de patates frites !

La ville d’Arras n’est pas toute proche de la Meuse mais c’est ici qu’est né le plus grand rassemblement mondial dédié à cette spécialité. Arras n’a pas été choisie par hasard pour autant : elle est le berceau de Charles de l’Ecluse, un botaniste du XVIe siècle qui a été le premier scientifique français à étudier la pomme de terre de près. Un héritage historique majeur qui méritait bien un championnat du monde !

23 candidats qui représenteront la région

Terre de la frite par excellence, la région des Hauts-de-France sera particulièrement bien représentée lors du concours. 23 candidats ont été sélectionnés parmi de très nombreux prétendants régionaux. Il s’agit aussi bien de restaurateurs, gérants de friteries, traiteurs, artisans ou simples passionnés ! Ces dignes ambassadeurs du savoir-faire nordiste se mesureront à des concurrents venus de plusieurs régions françaises ainsi que de Belgique, des Pays-Bas, de Suisse et du Luxembourg.

De nouvelles catégories pour cette édition

La compétition s’articule cette année autour de huit catégories distinctes. L’épreuve reine de la Frite Authentique réunit un nombre record de 13 professionnels déterminés à décrocher la médaille d’or, parmi lesquels Khireddine Théo de la Friterie Place Carnot à Douai, Meunier Arnaud de la Friterie Meunier à Lille, et Dauchy Rémy de la Friterie Barkette à Tourcoing. Les autres catégories incontournables comme la Frite Familiale, la Frite du Monde, la Frite Espoir dédiée aux jeunes talents, et la compétition de la Meilleure Sauce Frite promettent une rivalité culinaire acharnée sous le regard d’un jury d’experts.

L’édition 2026 innove par ailleurs avec l’apparition de la catégorie Chips Artisanales, qui met à l’honneur la cousine croustillante de la frite. 4 candidats s’y affronteront, dont La Chips Bellevue située à Sercus et La Chips Française installée à Vivière. Autre grande nouveauté : la Battle des Champions, une confrontation spectaculaire qui réunira exclusivement les médaillés d’or et d’argent des éditions précédentes. Parmi les compétiteurs vedettes figurent Armand Broutier de chez O’Gras de Bœuf à Montcavrel et Aurèle Mestré, vainqueur historique de la toute première édition avec sa Friterie Mestré à Lille. Enfin, pour célébrer le demi-millénaire de la naissance de Charles de l’Ecluse, l’organisation remettra le Prix Clusius pour récompenser le duo candidat et producteur qui présentera le meilleur exposé sur la variété de pomme de terre sélectionnée.

Un programme festif et gourmand tout au long de la journée

Au-delà de la compétition officielle, la Grand’Place d’Arras se métamorphosera en un grand village gourmand dès 8h30 du matin. Vous pourrez déambuler à travers un marché de producteurs locaux, découvrir une librairie ambulante, profiter des fanfares et participer aux nombreuses animations prévues pour les familles. Des jeux traditionnels sont prévus pour les enfants, comme le chamboule-tout patate, le lancer de frites et la course en sac à patates. Si vous aimez les secrets de cuisine, on vous conseille de vous inscrire aux cours de la Frite Academy sur la Place des Héros. Ce sont des masterclass axées sur la maîtrise de la cuisson qui seront animées par Jean-Paul Dambrine, le fondateur emblématique des friteries Sensas.

Lorsque les grands champions seront couronnés en fin d’après-midi, la fête se prolongera en musique avec l’After Frites, une soirée animée par l’Harmonie des Mineurs de Lallaing suivie d’un DJ set électro assuré par le collectif lillois Patate Douce.

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Informations pratiques pour assister à l’événement

Le Championnat du Monde de la Frite se déroulera sur la Grand’Place d’Arras durant la journée du samedi 26 septembre 2026, avec un accès entièrement libre et gratuit pour l’ensemble du public. Un train spécial sera affrété depuis Paris par l’Amicale des Agents de Paris Saint-Lazare. Ce train quittera la Gare du Nord à 9h du matin et déposera près de trois cents passagers directement à Arras avant de repartir à 19h en fin de journée. C’est vraiment l’évènement à ne pas manquer en septembre près de Lille !

Photo en couverture © Arras Pays d’Artois Tourisme / Facebook