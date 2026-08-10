Éclipse solaire du 12 août : où trouver des lunettes de protection à Lille ?

Mercredi 12 août 2026, la France et l’Europe s’apprêtent à vivre un spectacle astronomique très rare : une éclipse, qui sera très largement visible depuis la métropole lilloise avec plus de 90% d’obscuration du soleil. Mais pas question de l’observer sans porter des lunettes de protection certifiées sous peine de graves lésions oculaires ! Et gare à vous, car les lunettes de soleil classiques (même très sombres, on vous voit venir) sont totalement inefficaces. Alors pour vos beaux yeux, voici les différents lieux où vous procurer vos lunettes spéciales éclipse à Lille et dans les environs.

Dans les magasins d’optique lillois

Solution simple et directe : aller chez son opticien. La plupart de ceux eux, qu’ils soient indépendants ou de grandes enseignes comme Optic 2000, Krys, Afflelou, GrandOptical ou Atol, proposent des lunettes filtrantes en carton. Le prix ne dépasse généralement pas les 5€ ! Vous en trouverez un peu partout dans le centre-ville (rue de Béthune, rue Neuve, rue Faidherbe), dans le Vieux-Lille ou dans les galeries commerçantes d’Euralille et de V2. Vérifiez toujours que la paire qui vous est proposée porte la mention « ISO 12312-2 » et le marquage « CE« . Les stocks risquent de vite s’épuiser, donc un conseil : n’attendez pas le tout dernier moment !

Dans les pharmacies et les parapharmacies

De nombreuses pharmacies de la métropole lilloise s’approvisionnent aussi en matériel de protection oculaire agréé quand de grands événements astronomiques sont prévus. Les grandes parapharmacies du centre-ville et des galeries marchandes en mettent souvent en rayon directement au niveau des comptoirs !

Dans les magasins spécialisés et boutiques de nature

Pour être sûr d’avoir des filtres de haute qualité, la boutique Nature & Découvertes d’Euralille met en vente des lunettes éclipse en carton conformes aux normes européennes entre 2 et 4€ la paire. Vous pouvez aussi vous tourner vers les enseignes spécialisées en matériel d’observation, de sciences ou d’astronomie de la région lilloise qui ont parfois des filtres solaires en stock, qui peuvent être utilisés comme des lunettes.

Dans les clubs d’astronomie

Pour l’occasion, des associations d’astronomie locales comme le Club d’Astronomie de la Région Lilloise (CARL) organisent des rassemblements et des séances d’observation publiques. Des paires de lunettes y sont toujours distribuées ou vendues ! Ces rassemblements permettent en plus d’observer le phénomène à travers des télescopes tous équipés de filtres solaires professionnels, sous la supervision de passionnés. Normalement, là, vos yeux sont vraiment en totale sécurité !

Quelques consignes de sécurité à connaître !

Attention, il ne faut sous aucun prétexte observer le Soleil directement à l’œil nu, ni à travers des lunettes de soleil, des radiographies, des CD, du verre fumé ou des objectifs d’appareil photo et de téléphone non filtrés. Et avant de les utiliser, assurez-vous que vos lunettes en carton ne soient ni rayées, ni percées, ni pliées. Enfin, même avec des lunettes certifiées ISO 12312-2, accordez des pauses régulières à vos yeux et de ne pas fixer le Soleil en continu pendant plus de deux à trois minutes d’affilée.

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