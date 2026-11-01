BAL 2026 : le festival Bière à Lille fait son grand retour début novembre !

C’est l’un des rendez-vous les plus attendus des amoureux de gastronomie, de terroir et de houblon dans la métropole : le festival Bière à Lille (BAL) revient du 2 au 8 novembre 2026 pour sa 9e édition ! Créé en 2017, cet événement incontournable célèbre la culture brassicole sous toutes ses formes à travers plein d’animations ludiques et gourmandes organisées dans les bars, les restaurants et les lieux culturels de toute la métropole lilloise. Après une édition 2025 qui avait rassemblé près de 8500 visiteurs malgré un froid glacial, le niveau de fun du festival monte encore d’un cran cette année pour vous proposer une expérience inédite !

Une semaine d’animations dans toute la métropole lilloise

Du lundi 2 au vendredi 6 novembre, la bière sort des clichés et s’invite là où on ne l’attend pas. Le festival crée des ponts uniques entre le monde brassicole, la haute gastronomie, le patrimoine local et la culture. Au programme tout au long de la semaine : des dîners à quatre mains dans les restaurants de la région, des dégustations guidées, des soirées thématiques dans les établissements partenaires et des rencontres passionnantes avec des artisans brasseurs d’ici et de plus loin ! Vous pouvez retrouver la liste complète des bars et restaurants qui participent sur les réseaux sociaux et le site internet du BAL.

Le Grand BAL : week-end de clôture géant à la Gare Saint-Sauveur

Pour conclure en beauté cette semaine festive, le festival s’installe les 7 et 8 novembre 2026 à la Gare Saint-Sauveur, qui devient le centre névralgique du monde brassicole. Pour le grand final, on accueille 75 brasseries venues du Nord, de France et de l’étranger pour faire déguster leurs meilleures créations ! Cette année, l’Ukraine sera particulièrement à l’honneur avec la présence exceptionnelle de quatre brasseries invitées. En plus des dégustations, le village sera composé des stands partenaires avec l’Association des Brasseurs Amateurs des Hauts-de-France et les kombuchas Goodsy, ainsi qu’une belle sélection de foodtrucks régionaux. Les Chefs du réseau Lille Tables & Toques se relaieront tout le week-end pour des démonstrations culinaires en live et organiseront un grand brunch le dimanche midi. Côté ambiance, préparez-vous à une expérience ultra-festive avec un salon de tatouage, un karaoké live, des DJ sets, un espace enfants, des massages gratuits et des ateliers de dégustation en accords mets et bières animés par une zythologue en partenariat avec Les Sublimeurs.

Le Grand BAL 2026 à Saint-So

17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas à Lille

Samedi 7 novembre 2026 de 13h à 21h et dimanche 8 novembre 2026 de 12h à 19h.

Métro Ligne 2 (station Lille Grand Palais ou Mairie de Lille) ou Métro Ligne 1 (station République Beaux-Arts).

Popihn X Messorem : la reine du BAL

Fidèle à sa tradition de créer des rencontres inédites, l’équipe du BAL propose chaque année une bière collaborative brassée en quantité très limitée. Pour 2026, l’affiche est tout simplement grandiose puisqu’elle réunit deux monstres sacrés de la scène brassicole internationale ! D’un côté, la brasserie bourguignonne Popihn, véritable référence française pour ses cuvées houblonnées et ses fermentations mixtes. De l’autre, Messorem Brassitorium, brasserie emblématique de Montréal fondée en 2019 et réputée dans le monde entier pour son univers graphique unique et ses créations d’exception. Le résultat de ce mariage franco-canadien ? Une Hazy Pale Ale titrant à 5,2 %, intensément aromatique grâce à un houblonnage massif en Peacharine, Citra et Rakau. Elle sera à découvrir lors d’une soirée de lancement officielle et disponible en pression dans une poignée d’établissements partenaires !

Voir cette publication sur Instagram LANCEMENT DE LA BIERE DU BAL 2026 Il est temps de sortir cette grosse collab @popihn_brewery x @messorembracitorium des fûts. Et c’est ce 29 octobre que vous pourrez retrouver la HAZY PALE ALE PEACHARINE / CITRA / RAKAU en avant-première dans les bars suivants : 📍@maltazar_nancy (NANCY, 54)

📍@h…

Photo en couverture © BAL