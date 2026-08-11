The Champions Burger : le plus grand festival de burgers d’Europe est (enfin !) près de Lille

Avis aux amoureux de street-food ! Si vous pensiez que l’été allait être calme côté papilles, détrompez-vous : le plus grand championnat de burgers d’Europe pose ses grills tout près de Lille pour deux semaines. Ça se passe du 6 au 23 août 2026 sur le parking du centre commercial Aushopping Noyelles, on vous explique !

On mange bien et on se croit à LA

Après avoir enflammé Lyon, Paris ou encore Bordeaux, l’événement débarque enfin dans le Nord avec un concept qui décoiffe. Pour cette édition 2026, c’est un allé simple vers la Côte Ouest américaine ! Le décor est inspiré des grands diners de Los Angeles : des néons rétro, une atmosphère hyper festive et une vraie vibe California Dream. Mais bon, même si on est content d’en prendre plein les yeux, le plus important se passe dans l’assiette. Car pendant deux semaines, les plus grandes pointures du food-truck venus des quatre coins de l’Europe vont s’affronter pour décrocher le titre ultime. Vous allez pouvoir goûter à des choses assez peu communes : des brioches recouvertes d’or comestible, des buns bleus ou roses, du boeuf Wagyu, de la crème de fromage à la truffe, du cheddar rouge affiné et même de la confiture de guanciale !

Le jury, c’est vous !

La meilleure nouvelle dans tout ça, c’est que c’est vous qui allez voter pour votre burger preféré. Chaque burger est proposé au prix unique de 13€95. Vous croquez, vous vous régalez, et il ne vous reste plus qu’à scanner le QR code présent sur votre ticket pour attribuer vos notes selon 5 critères : le pain, la viande, le mariage des ingrédients, la présentation et l’originalité. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, chaque vote vous inscrit automatiquement à un tirage au sort pour tenter de gagner un voyage en Californie ! On a connu plus pénibles que de manger un burger bien fondant pour s’envoler vers les USA non ?

SL’Cook : le challenger local à soutenir d’urgence

On ne va pas se mentir, dans le Nord on a une petite préférence pour les adresses de chez nous… Et ça tombe bien car le restaurant lillois SL’Cook est dans la course pour défendre nos couleurs ! Ils présentent leur burger « Tentation » (non ce n’est pas un burger Twilight) : un steak de bœuf de 150g bien grillé, enrobé d’une crème de cheddar ultra fondante, de poivrons grillés à la méditerranéenne, de tomates cerises caramélisées et d’une mayo maison (avec un petit filet d’huile pimentée en option pour ceux qui aiment quand ça pique). Autant vous dire qu’on compte bien aller leur donner notre vote !

L’événement est entièrement gratuit, accessible à tous (même à vos boules de poils), avec des animations et des soirées gourmandes jusqu’à minuit. Préparez les serviettes, ça va être très, très gourmand !

The Champions Burger

Du 6 au 23 août 2026

Parking du centre Aushopping Noyelles (en face de la Porte E)

Tous les jours de 12h à 00h

Entrée libre et gratuite

Burger au prix unique de 13€95