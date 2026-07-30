Les meilleurs restaurants avec terrasse à Lille

Dès que le soleil brille sur la capitale des Flandres, une même obsession gagne les Lillois : dégoter une table en extérieur pour boire un verre ou savourer un bon plat. Pas besoin d’aller en Espagne ou en Italie depuis Lille cet été, de nombreux restaurants avec terrasses permettent de profiter du soleil lillois. Voici quelques idées !

1. Quartier Libre, au cœur de la Citadelle

Situé à deux pas de Pont Napoléon dans le parc de la Citadelle, Quartier Libre a investi une ancienne halle militaire pour la transformer en un lieu de vie incontournable. Ce spot hybride (c’est à la fois un restaurant, un bar et un coffee shop) dispose d’une immense terrasse ombragée bordant la Deûle. On y vient aussi bien en journée pour une pause sucrée qu’en soirée pour partager une cuisine conviviale et sans chichis : burgers gourmands, tacos, tenders croustillants ainsi que de généreuses planches de charcuteries et de fromages de la Fromagerie des Flandres ! Le must : des concets, DJ sets et divers ateliers et animations y sont régulièrement organisés. C’est l’un des spots incontournables chaque année pour la fête de la musique et la braderie de Lille !

Quartier Libre

1 allée des Marronniers à Lille

2. Au Vieux de la Vieille, sur les pavés du Vieux-Lille

Impossible d’évoquer les terrasses lilloises sans faire honneur aux estaminets ! Situé dans une ruelle emblématique du Vieux-Lille, Au Vieux de la Vieille propose une cuisine fidèle aux traditions nordistes. Sa terrasse intimiste permet de déguster des spécialités incontournables, comme l’iconique welsh au maroilles, le gratin de la Vieille ou la carbonnade flamande, tout en observant le charme des façades historiques. L’après-midi, la terrasse se prête parfaitement à une pause café-gaufre ou à une bière locale autour de jeux traditionnels en bois.

Au Vieux de la Vieille

2-4 rue des Vieux Murs à Lille

3. La brasserie du Singe Savant à Moulins

Si vous cherchez une ambiance plus alternative et de quartier, rendez-vous dans le sud de la ville ! Microbrasserie coopérative et indépendante née en 2016, Le Singe Savant a ouvert son bar en 2023. On y profite d’un espace chaleureux et d’une terrasse parfaite pour déguster l’une des 12 bières artisanales en pression issues de leurs brassins écoresponsables ou de brasseries amies. Côté restauration, l’établissement propose dès 19h une carte courte de petits plats faits maison, cuisinés avec des ingrédients locaux et de saison.

Brasserie du Singe Savant

94 Rue d’Arras à Lille

4. La Crinière, entre Vauban et Wazemmes

Situé sur la Place Philippe de Girard, à la jonction des quartiers Vauban et Wazemmes, La Crinière est l’adresse idéale pour fuir l’agitation du centre-ville. Ce bistrot traditionnel dispose d’une belle terrasse ensoleillée installée au calme d’une rue quasi-piétonne. En cuisine, le chef valorise le fait maison et les produits frais de saison à travers une carte de cuisine française réconfortante. C’est l’endroit parfait pour un déjeuner au soleil ou un dîner convivial entre amis. En plus, l’histoire du nom du lieu est assez folle !

La Crinière

14 Place Philippe de Girard à Lille

Ce qu’il faut savoir sur les terrasses de Lille

Pour profiter au maximum de la saison estivale, plusieurs aménagements et règles spécifiques sont mis en place cet été :

Horaires élargis : l’autorisation d’occupation des terrasses est prolongée d’une heure jusqu’au 27 septembre. Les établissements peuvent accueillir des clients jusqu’à 00h les dimanches, lundis, mardis et mercredis, et jusqu’à 1h du matin les nuits du jeudi au vendredi, du vendredi au samedi et du samedi au dimanche (heure de départ du dernier client).

Espaces Piétonnisés : jusqu’au 27 septembre, la rue de Gand, la rue des Bouchers et la rue des Primeurs sont entièrement piétonnisées pour permettre aux restaurateurs d’étendre leurs espaces extérieurs.

Accessibilité et tranquillité : les terrasses peuvent s’étendre sur les trottoirs, les zones piétonnes ou certaines places de stationnement. Des contrôles réguliers de la police municipale veillent au respect de la tranquillité des riverains.

Photo en couverture © La Crinière