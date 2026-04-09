Ce pont à Lille est unique en France et son histoire est complètement folle !

À Lille, il y a des lieux que l’on traverse sans forcément connaître leur histoire. Et pourtant, certains cachent des particularités assez incroyables. C’est le cas du Pont Napoléon, un petit pont discret près de la Citadelle… mais unique en France !

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Le seul pont piéton couvert de France

Ce qui rend ce pont si particulier, c’est un détail qui n’en est pas vraiment un. Dès sa construction, il a été pensé uniquement pour les piétons… et avec un toit ! Aujourd’hui encore, il reste le seul pont piéton couvert de France conçu comme tel. Une rareté, surtout quand on sait que les autres ponts couverts du pays ont, eux, été utilisés pour la circulation de véhicules à un moment ou un autre. Avec ses 28 mètres de long, ses arches élégantes et sa structure mêlant pierre et métal, il ne paie pas forcément de mine au premier regard. Mais dès qu’on s’y attarde, on comprend vite qu’il a quelque chose en plus !

Un pont qui a traversé les siècles et les guerres

L’histoire du pont commence en 1812, en pleine époque napoléonienne. Imaginé par l’architecte Benjamin Dewarlez, il est alors construit pour embellir l’Esplanade et le Champ de Mars. À l’époque, son style est déjà très marqué. On y retrouve des influences néo-égyptiennes, avec notamment des sphinges, mais aussi des références aux grandes victoires militaires de l’époque, gravées directement dans la pierre.

Mais très vite, le pont change. À peine quelques années après sa construction, les inscriptions sont effacées et il est même rebaptisé « pont du Duc de Berry« . Avec le temps, la structure s’abîme et son toit est retiré… Puis viennent les guerres, et là, tout s’accélère ! En 1918, il est détruit une première fois. Reconstruit partiellement dans les années 1920, il est de nouveau anéanti en 1944. Pendant des décennies, il ne reste presque rien, à part quelques vestiges.

Une renaissance très attendue

Il faudra attendre 2014 pour que le pont renaisse enfin après des années de discussions et de projets restés en suspens. Reconstruit presque à l’identique, il retrouve son allure d’origine, avec son toit, ses matériaux et même ses fameuses sphinges, recréées pour l’occasion. Aujourd’hui, il relie à nouveau les deux rives de la Deûle et s’intègre parfaitement dans le paysage du Champ de Mars et de l’Esplanade.

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Un spot devenu incontournable Si vous êtes déjà passé par là pour une balade ou un footing, vous avez peut-être remarqué qu’il attire pas mal de monde. Le pont fait désormais partie des lieux les plus photographiés de la ville, aux côtés des grands classiques du centre. Il faut dire que son architecture, son côté un peu hors du temps et sa vue sur l’eau en font un endroit à part ! Mais au-delà des photos, c’est surtout son histoire qui impressionne. Peu de monuments peuvent se vanter d’avoir été construits, détruits, puis reconstruits à plusieurs reprises tout en gardant leur identité. Bref, un petit pont tranquille en apparence, mais avec plus de 200 ans d’histoire derrière lui !