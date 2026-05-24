Fête des Mères : 5 cadeaux lillois à offrir pour lui faire plaisir

Le dimanche 31 mai 2026, nous fêterons toutes les mamans. Voici 5 idées de cadeaux lillois à offrir à votre maman si vous souhaitez miser sur le savoir-faire de notre belle région du Nord.

1. Des gaufres à la vanille de chez Méert pour les mamans gourmandes

C’est le monument gourmand de la métropole lilloise, la reine incontestée du goûter qui ferait fondre n’importe quelle mère ! Fine et fondante avec sa petite crème à la vanille de Madagascar, la gaufre de la maison Méert est une valeur sûre pour la fête mères. Fabriquée selon la recette historique de 1849, elle s’offre dans des boîtes trop jolies au design soigné. Vous pouvez aussi opter pour un de leurs thés parfumés à déguster avec, ou bien pour l’un des coffrets spéciaux de Méert disponibles pour l’occasion. Le risque est de tout manger avant de lui offrir !

Méert

27 Rue Esquermoise à Lille

À partir de 9€38

2. Un massage chez Lille Ô Spa pour les mamans stressées

On ne sait pas si vous l’avez remarqué mais une maman, ça a souvent les épaules toutes tendues… Et si on l’aidait à remédier à tout ce stress accumulé cette année avec un bon massage chez Lille Ô Spa dans le centre-ville ? Vous avez le choix entre plusieurs formules de massage différents et en plus, vous pouvez carrément privatiser un Spa avec jacuzzi, sauna et hammam pour prolonger l’expérience si ça vous dit !

Lille Ô Spa

80 Rue Léon Gambetta à Lille

Massage à partir de 29€ / Spa privatif à partir de 70€

3. Un dossard pour la Flo’WeRun pour les mamans sportives

Pour les mamans dynamiques qui ont de l’énergie à revendre et le cœur sur la main, un dossard pour la prochaine édition de la Flo’WeRun sera parfait. Cette course à pied ou marche sur route non chronométrée propose de petites distances accessibles à tout le monde, avec des parcours de 3, 5 et 10 kilomètres au cœur du parc de la Citadelle. En plus, l’évent reverse ses fonds à l’association Coeur des Mamans Priorité Prévention pour accélérer la recherche contre les maladies cardiaques liées à la grossesse. En gros, vous faites plaisir à votre maman et vous en aidez d’autres en prime !

Flo’WeRun 2026

Parc de la Citadelle à Lille

Fin septembre 2026 (date précise encore inconnue)

3km / 5km / 10km

4. Une initiation au tufting pour les mamans créatives

Si votre mère a l’âme d’une artiste, elle sera sûrement ravie de dégainer le pistolet à laine pour une initiation au tufting. À Lille, vous pouvez lui offrir une séance pour qu’elle apprenne les étapes de cette technique artisanale et elle repart avec son propre tapis personnalisé. Ce cadeau il faut le voir un peu comme un investissement : vous lui offrez la séance > elle se prend de passion pour le tufting et achète tout ce qui faut pour chez elle > vous avez plein de tapis gratos.

Initiation au tufting

Plusieurs lieux dans Lille en proposent

Généralement entre 70 et 110€

5. Un atelier création de parfum pour les mamans coquettes

Pour une maman unique, il faut un sillage unique. Alors on oublie les flacons standardisés des grandes parfumeries et on lui offre 2h30 dans la peau de Jean-Paul Gaultier. Dans un atelier du centre-ville de Lille, tout près du square Dutilleul, elle sera guidée pas à pas par Caroline, experte en matière de parfums. À partir d’une palette de 40 ingrédients et bases, elle créera sa propre signature olfactive et pourra repartir avec un flacon de 30 ml conçu par ses soins. En plus, sa formule sera conservée par l’artisane, donc elle pourra recommander son parfum personnalisé à tout moment (on espère pour vous que vous aimerez bien ce parfum aussi sinon vous n’êtes pas près de vous en débarasser…)

Caroline Caron Parfumeur

22 Rue de Tenremonde à Lille

À partir de 120€

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Photo en couverture © Canva