Cette friperie utilise l’argent des vêtements vendus pour faire des repas solidaires !

Acheter une veste en jean ou une jolie robe d’occasion pour financer le déjeuner d’un voisin en difficulté : c’est le cercle vertueux mis en place au cœur d’un quartier populaire lillois. Depuis plus de 20 ans, la structure associative Ephatha prouve que la lutte contre le gaspillage textile peut devenir le plus beau des vecteurs de justice sociale. En poussant les portes de ce local, les pièces dénichées sur les portants participent directement à briser la solitude et à nourrir la solidarité locale.

Voir cette publication sur Instagram Connaissez-vous la @friperie.ephatha ? 👚🔍 Ici, on récupère des vêtements de particuliers, on les remet en état si besoin (grâce à des ateliers coutures ouverts à tous), puis on les vend pour pouvoir organiser des repas solidaires pour aider les personnes en situation de précarité chaque semaine ! …

Des prix miniatures pour un impact maximum

Le rendez-vous des chineurs au grand cœur est bien ancré au 176 rue de Lannoy à Lille. C’est ici que l’association Ephatha a choisi d’installer sa boutique solidaire. Le concept repose sur une mécanique simple et accessible à absolument tout le monde, sans aucune condition de ressources ou justificatif de domicile : les bénévoles récoltent les dons des particuliers pour leur offrir une seconde chance. Vêtements pour hommes, femmes et enfants, chaussures, accessoires et même linge de maison passent sous le regard affûté des équipes pour s’assurer de leur parfait état avant la mise en rayon. Et la grille tarifaire défie toute concurrence avec des étiquettes comprises entre 50 centimes et 10 euros. Pour faire un tri dans ses placards ou venir dégoter une perle rare, les portes de l’espace friperie et café sont ouvertes du lundi au samedi, de 14h à 19h.

Voir cette publication sur Instagram Des petits prix en veux-tu en voilà, c'est à Ephatha !

En plus, les bénéfices que nous réalisons sont réinjecter dans les repas solidaires que nous organisons chaque mardi pour des personnes en situation de précarité et d'isolement 🫶

Retrouve nous au 176 rue de Lannoy à Lille Fives ! ————…

Des repas solidaires, le rituel du mardi midi

L’argent collecté à la caisse de la boutique ne dort pas dans les tiroirs ! Il sert en fait à financer un projet qui réchauffe les cœurs : des déjeuners collectifs. Tous les mardis à 12h30, l’association dresse le couvert pour qui veut s’asseoir au 19 rue Saint-Louis, autour d’une immense table conviviale. Ces moments de partage et de mixité sociale sont totalement gratuits et ouverts à tous les habitants et permettent à des profils radicalement différents de se croiser, de discuter et de rompre l’isolement autour d’un bon plat mijoté.

Ateliers courture et upcycling

L’aventure ne s’arrête pas au rez-de-chaussée de la boutique située rue de Lannoy. En grimpant les escaliers, l’étage de la friperie est consacré aux ateliers de couture. Les membres de l’association ont accès à un catalogue varié d’ateliers totalement gratuits animés par les bénévoles d’Ephatha. On peut s’initier aux techniques du crochet, s’essayer à la cuisine ou apprendre à réparer et ajuster ses propres habits lors de sessions de couture pour débutants ou confirmés. Le must : tout le monde peut s’inscrire et participer à la remise en état ou à l’upcycling des vêtements qui ont été donnés à l’association avant de pouvoir les vendre.

La boutique de la friperie Ephatha est située au 176 rue Lannoy à Lille et est ouverte du lundi au samedi de 14h à 19h. Les prix ne dépassent pas 10€. Les déjeuners solidaires gratuits ont lieu les mardis à 12h30 au 19 rue Saint-Louis. De nombreux ateliers sont disponibles en boutique sur réservation !

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Photo en couverture © Friperie Ephatha