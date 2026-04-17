Le 1er mai, un immense concours de soupe va s’emparer de ce quartier lillois

Oui, à Lille en mai, on boit encore de la soupe… Et on en fait même un concours géant dans le quartier de Wazemmes ! Pour sa 26e édition, La Louche d’Or transforme les rues de Lille en un immense restaurant gratuit et à ciel ouvert. Ce Festival International de la Soupe, devenu une véritable institution, devrait attirer près de 40 000 personnes venues célébrer le mélange des cultures autour d’un simple bol fumant.

Un grand concours de soupe ouvert à tous

Dès le matin, l’effervescence s’emparerera de la place de la Nouvelle Aventure. Le célèbre concours de soupe réunit des dizaines de marmites fumantes et de réchauds de fortune chaque année. Et pas besoin d’être un grand chef étoilé pour participer : familles, associations de quartier, groupes d’amis ou même écoles s’installent directement sur le pavé pour préparer leurs recettes sous les yeux des passants ! les familles, les groupes d’amis ou les associations du quartier prépareront leurs propres recettes en direct devant les passants. Les cuisiniers d’un jour installeront leurs réchauds sur les trottoirs et éplucheront leurs légumes sous vos yeux.

Toutes les saveurs seront représentées, des recettes classiques aux mélanges les plus originaux. Du grand classique de nos grands-mères aux créations les plus loufoques (on a déjà vu des soupes aux bonbons et autres mélanges improbables) tout est permis pour tenter de décrocher la prestigieuse Louche d’Or, d’Argent ou de Bronze. Le jury est composé de personnalités locales et de gourmands. Il parcourt les stands pour goûter chaque préparation. Mais les enfants ont aussi leur mot à dire avec le Ptit Bouillon, un espace qui leur est spécifiquement dédié. Ils s’y initient aux fourneaux avec l’aide des plus grands pour tenter de remporter la « Mini-Louche« .

Aux origines d’une tradition née au comptoir

Mais d’où vient cette idée de réunir des milliers de personnes autour d’un bouillon de légumes ? Pour comprendre, il faut remonter à l’année 2001. À l’époque, l’association culturelle Attacafa organise une fête de quartier dans le Vieux-Lille, mais c’est à Wazemmes, au comptoir d’un café nommé Le Relax, que l’idée du festival voit le jour. L’équipe cherche un plat universel, présent sur tous les continents et capable de rassembler toutes les cultures du quartier. La soupe s’impose alors comme une évidence. Pour la première édition, les organisateurs espèrent attirer un millier de curieux. Ils sont finalement 7 000 à répondre à l’appel ! Le concept plaît donc immédiatement aux Lillois. Aujourd’hui, le concept s’est même exporté à d’autres pays, notamment à Berlin et à Barcelone.

Concerts, fanfares et animations gratuites

En plus de la dégustation, de nombreuses animations rythmeront la journée de 11h à 19h. Des fanfares circuleront entre les stands et des spectacles de rue, comme du théâtre ou des acrobaties, seront organisés régulièrement. La Maison Folie Wazemmes servira de centre culturel pour l’événement et accueillera plusieurs concerts gratuits pour mettre en avant les musiques du monde.

Petite nouveauté cette année : un grand parking à vélo gardienné sera installé juste devant les Halles de Wazemmes ! C’est l’option idéale pour lancer le challenge « Mai à vélo » tout en évitant les difficultés de circulation (le quartier sera totalement piétonnisé pour l’occasion !) On vous conseille aussi fortement de ramener votre propre bol (ou éco-cup, encore plus pratique) et votre cuillère. C’est plus écoresponsable et cela vous permettra de goûter les soupes plus facilement sans faire la queue aux points de distribution de vaisselle. Les festivités commenceront à 11h autour de la Place de la Nouvelle Aventure et de la rue des Sarrazins. L’accès sera totalement libre et gratuit pour tout le monde.

Photo de couverture © Vozer