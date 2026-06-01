Savez-vous que l’inventeur du bikini est un Lillois ?

Avis aux amateurs d’histoires insolites et de mode : saviez-vous que le maillot de bain le plus célèbre de la planète Terre a des origines 100% nordistes ? Eh oui, pas besoin de chercher du côté de la Californie ou des plages de Rio : c’est bien à un Lillois pur jus, Louis Réard, que l’on doit l’invention du bikini ! Pour vous éviter de mourir idiot sur la plage cet été, on vous raconte l’histoire de ce vêtement et de ce Lillois !

La naissance du styliste à Lille

Tout commence à Lille à la fin du XIXe siècle, où Louis Réard naît et grandit au sein d’une famille de tailleurs. Passionné de mécanique, il commence sa carrière après la Première Guerre mondiale comme dessinateur de lignes de nouveaux modèles chez Peugeot, à Lille. Mais le jeune homme a du flair et l’expérience tourne court : il décide de monter à Paris pour rejoindre l’entreprise textile de ses parents, spécialisée dans le tricot et les pull-overs. C’est là, au début des années 1930, que la mode des bains de mer s’installe et que Louis commence à dessiner ses toutes premières collections de maillots !

L’étincelle née d’une observation à la plage

Même s’il n’est pas styliste de formation, Louis Réard est un observateur hors pair. En se promenant sur les plages ensoleillées, il remarque un détail récurrent : les femmes qui portent les maillots deux-pièces classiques de l’époque (qui cachent encore le ventre et les hanches) s’amusent à les rouler au maximum pour laisser apparaître leur nombril et obtenir un bronzage plus uniforme. Il décide alors de concevoir un maillot radicalement plus petit, composé de simples triangles de tissu imprimé (motif journal) reliés par des ficelles. Un modèle si minimaliste qu’il aimait répéter qu’un vrai bikini devait pouvoir passer à travers une alliance !

Atome VS bikini

Louis Réard n’est pas tout seul sur le coup et la compétition fait rage avec le couturier Jacques Heim. Ce dernier vient de lancer un maillot deux-pièces très court baptisé « l’Atome », qu’il promeut à coups d’avions écrivant dans le ciel qu’il s’agit du plus petit maillot du monde. Réard, qui a le sens de la formule et de la pub, réplique avec ses propres avions : le sien sera « plus petit que le plus petit maillot au monde ». Pour enfoncer le clou, il choisit un nom universel qu’il a déposé en juin 1946 : Bikini, en référence à l’atoll du Pacifique où les Américains réalisent leurs premiers essais nucléaires en juillet.

Le défilé historique à la piscine Molitor

C’est le 5 juillet 1946, à l’occasion de la Fête de l’eau à la piscine Molitor à Paris, que le bikini fait sa première apparition officielle. Pour le présenter, Louis Réard fait naturellement appel à une amie proche, Micheline Bernardini, danseuse nue au Casino de Paris, la seule à oser dévoiler son nombril, ses hanches et ses fesses devant les photographes. Contrairement à la légende, le show ne fait pas scandale immédiatement sur place, mais la machine médiatique est lancée. Micheline reçoit plus de 50 000 lettres de fans et le bikini s’apprête à conquérir le monde.

Un scandale mondial et des interdictions en série

Dès que Louis Réard commence à faire la promotion de sa création sur les routes, l’onde de choc se propage. Jugé totalement indécent et immoral, le bikini est banni par le Vatican qui déclare que le porter relève du péché. De nombreux pays comme l’Italie, la Belgique, l’Allemagne ou l’Espagne sous le régime de Franco l’interdisent purement et simplement sur leurs plages, tout comme plusieurs municipalités de l’Atlantique en France. Seul le maire du petit village espagnol de Benidorm réussira à négocier son autorisation directement auprès de Franco.

Il faudra attendre les années 1950 et 1960 pour que les mentalités évoluent, et le cinéma va jouer un rôle majeur. En 1953, Brigitte Bardot crée l’événement à l’âge de 18 ans en posant en petit deux-pièces sur la plage du Carlton pendant le Festival de Cannes (même si, contrairement au mythe, elle n’en porte pas dans le film Et Dieu… créa la femme). La consécration ultime arrive en 1962 avec la scène mythique d’Ursula Andress émergeant de l’eau dans le James Bond Dr No. Le bikini change alors d’image : il devient le symbole d’une femme moderne, sportive et indépendante, portée par le vent d’émancipation de l’époque et popularisé en chanson par Dalida. De quoi rendre fiers les Lillois !

Photo en couverture : Louis Réard posant à côté du bikini en 1974 © Getty Bettmann – Zigzag