Qui était Louise de Bettignies, l’espionne qui a donné son nom à cette place lilloise ?

Si vous fréquentez le Vieux-Lille, vous êtes forcément passé par la place Louise de Bettignies. Vous la connaissez pour ses terrasses animées, mais avez-vous déjà entendu l’histoire de la femme extraordinaire qui lui a donné son nom ? Surnommée « la reine des espionnes » par les Britanniques et « la Jeanne d’Arc du Nord » par les Français, cette Lilloise d’adoption a mené une double vie digne des meilleurs romans de gare et fut l’une des héroïnes les plus redoutables de la Grande Guerre.

De jeune fille de bonne famille à reine du renseignement

Rien ne prédestinait Louise de Bettignies, née en 1880 à Saint-Amand-les-Eaux dans une famille de la noblesse wallonne très religieuse, à devenir le cauchemar de l’armée allemande. C’était une jeune femme brillante : après ses études chez les Ursulines en Angleterre et à l’Université de Lille, elle a parcouru l’Europe comme enseignante dans de grandes familles aristocratiques. Mais en octobre 1914, la guerre éclate et Lille est occupée par les troupes allemandes. Comme elle refusait de rester les bras croisés, Louise s’est d’abord engagée comme infirmière mais très vite, son patriotisme et sa maîtrise des langues ont attiré l’attention des services de renseignements britanniques (ancêtre du célèbre MI6). Sous le pseudonyme d’Alice Dubois, elle accepte de plonger dans la clandestinité.

Le réseau « Alice » : un modèle d’efficacité militaire

Comme peu d’autres espions et espionnes en France, elle a finalement pris la tête d’une incroyable organisation clandestine à seulement 34 ans : le réseau Alice (ou réseau Ramble). Avec l’aide précieuse de son bras droit, Léonie Vanhoutte, elle a recruté et coordonné plus de 80 agents répartis dans tout le Nord de la France et en Belgique occupée. Pendant neuf mois, le réseau a réalisé des prouesses : il surveillait les mouvements de troupes ennemies, interceptait les horaires des trains de munitions et transmettait les positions des batteries allemandes aux alliés. Pour faire passer ces précieuses informations à travers la frontière belge et hollandaise, Louise cachait ses messages codés dans des tablettes de chocolat, dans le manche de son parapluie, ou encore dans le creux des talons de ses chaussures. On peut le dire : ses déguisements faisaient tourner les services de contre-espionnage allemands en bourrique ! Son réseau aura permis de sauver la vie de plus de 1000 soldats alliés.

Une fin tragique mais un courage indomptable

Traquée de toutes parts, Louise de Bettignies a finalement été arrêtée en octobre 1915 près de la frontière belge après avoir été dénoncée par des traîtres. Lors de son arrestation, elle a courageusement tenté d’avaler un document secret pour protéger ses réseaux. Condamnée à mort par les autorités allemandes, sa peine est finalement commuée en travaux forcés à perpétuité afin d’éviter qu’elle ne devienne une martyre. Louise a donc été envoyée dans la terrible forteresse de Siegburg, près de Cologne mais refusait obstinément de plier. Elle organisait des mouvements de rébellion parmi les prisonnières et refusait catégoriquement de fabriquer des munitions pour l’effort de guerre ennemi. Ses geôliers la punissaient en la jetant au cachot d’isolement, et l’humidité et les privations ont fini par briser sa santé : atteinte d’une pleurésie mal soignée, elle s’est éteinte en captivité le 27 septembre 1918, à seulement 38 ans, quelques semaines à peine avant l’Armistice.

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Un hommage national et international

À la fin de la guerre, le monde entier a salué son courage exceptionnel. En 1920, sa dépouille a été rapatriée à Lille lors de ses funérailles. Elle a reçu à titre posthume la Légion d’honneur, la Croix de guerre, la médaille militaire anglaise et le titre rarissime pour une Française d’officier de l’ordre de l’Empire britannique ! Le 13 novembre 1927, une immense statue est inaugurée en son honneur au début du boulevard Carnot, près du rond-point Pasteur, par le maréchal Foch en personne.

Ce monument la représente droite, le regard fier vers l’horizon, tandis qu’un soldat à ses pieds lui baise la main en signe de gratitude éternelle. Alors la prochaine fois que vous passerez par la place Louise de Bettignies, vous ne verrez sûrement plus ce nom tout à fait de la même manière !

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