Où observer la Lune Rose du 2 avril près de Lille ?

Le 2 avril, le ciel de Lille pourrait bien offrir un spectacle à ne pas manquer. Une Super Lune, surnommée « lune rose« , sera visible… et elle promet d’être particulièrement impressionnante !

Une lune spectaculaire… mais pas vraiment rose !

On préfère le dire tout de suite, la Lune ne deviendra pas rose. Ce nom vient en réalité d’une fleur printanière, le phlox, qui fleurit à cette période. En revanche, le phénomène est bien réel. Cette pleine lune se produit au moment où la Lune est au plus proche de la Terre. Résultat, elle peut apparaître jusqu’à 14 % plus grande et 30 % plus brillante que d’habitude ! À l’œil nu, la différence se voit facilement, surtout si le ciel est dégagé.

Le moment à ne surtout pas rater

Le meilleur moment pour en profiter reste le lever de lune, juste après le coucher du soleil. À ce moment-là, lorsqu’elle apparaît à l’horizon, elle donne une impression de taille démesurée. C’est ce qu’on appelle l’illusion lunaire. Comparée aux bâtiments ou aux arbres, elle semble énorme ! C’est aussi à ce moment qu’elle peut prendre des teintes orangées ou cuivrées, ce qui rend le spectacle encore plus marquant.

Les meilleurs spots pour l’observer

Pour en profiter pleinement, mieux vaut choisir un endroit dégagé avec une vue sur l’horizon ! Voici quelques idées de lieux accessibles et efficaces.

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1. Citadelle de Lille

Un grand classique, l’Esplanade de la Citadelle de Lille offre une vue ouverte idéale pour observer le ciel sans obstacle.

2. Quais de la Deûle

Les Quais de la Deûle sont le spot parfait pour une ambiance plus calme, au bord de l’eau, avec un horizon bien dégagé.

3. Parc Jean-Baptiste Lebas

Le parc Jean-Baptiste Lebas est un spot central et accessible, pratique pour une observation sans trop s’éloigner !

4. Belvédère de Lambersart

Pour prendre un peu de hauteur et profiter d’une vue plus large sur les environs, il faudra s’éloigner un peu de Lille et se rendre au Blevédère de Lambersart. Avec sa tour panoramique, ce point de vue emblématique offre un panorama sur la vallée de la Deûle, la ville de Lille et les environs. Le petit plus : il est éloigné de la pollution lumineuse !