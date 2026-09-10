À 1h de Lille, cette piscine Art déco vise le titre de Monument préféré des Français

Candidate unique en son genre, la piscine municipale de plein air Roger-Salengro de Bruay-la-Buissière représente les Hauts-de-France en finale de l’émission Le Monument préféré des Français 2026, présentée par Stéphane Bern sur France 3. Elle figure à la 7e place du classement des 14 finalistes nationaux.

La dernière piscine Art déco où l’on peut encore nager

Inaugurée le 1er août 1936 et dessinée par l’architecte Paul Hanote, la piscine Roger-Salengro impressionne par ses lignes géométriques en béton armé et son allure de navire transatlantique échoué au cœur du bassin minier. Sa chaufferie évoque la cheminée d’un navire, ses ouvertures circulaires rappellent des hublots, et ses rangées de cabines numérotées entourent les bassins à la manière des ponts d’un bateau. Mais sa véritable force réside dans son statut : inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1997, elle est aujourd’hui l’unique piscine Art déco de plein air encore ouverte à la baignade en France. Contrairement à La Piscine de Roubaix reconvertie en musée, le site de Bruay reste un patrimoine vivant pour piquer une tête ou faire ses longueurs.

Un symbole fort du Front populaire et des congés payés

Derrière ses airs de croisière, le site raconte une histoire sociale vieille de 90 ans. Construit sous le Front populaire à l’initiative du maire Henri Cadot, cet équipement hygiéniste et moderne avait pour ambition d’offrir aux mineurs et à leurs familles un espace de sport, de repos et de santé. En cet été 1936, marqué par l’avènement des premiers congés payés, la piscine offrait une forme de « villégiature à domicile » à des foyers qui n’avaient pas les moyens de partir en vacances. Près d’un siècle plus tard, la tradition persiste. Le complexe conserve ses deux bassins de 33 mètres, sa pataugeoire en demi-cercle, ses solariums et ses plongeoirs historiques. Avec une eau chauffée entre 29 °C et 31 °C, le site accueille les nageurs et propose des visites guidées pour découvrir les secrets de son architecture.

Le verdict attendu pour la mi-septembre

Après le triomphe du château de Chantilly en 2025 et le sacre du beffroi d’Arras en 2015, la région des Hauts-de-France pourrait bien conserver son titre une année supplémentaire. Le classement final sera révélé en direct le mercredi 16 septembre 2026 à 21h10 sur France 3, lors d’une soirée spéciale diffusée juste avant les Journées européennes du patrimoine. Pour l’occasion, la ville de Bruay retransmettra gratuitement l’émission au cinéma Brigitte-Bardot !

Photo en couverture © Communauté d’Agglomération Béthune-Buray