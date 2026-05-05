Beffroi de Lille : 6 anecdotes sur le géant des Flandres

Si vous levez les yeux à Lille, impossible de le rater. Dominant la ville de toute sa superbe, le beffroi de l’Hôtel de Ville est un gardien d’histoire, de records et de légendes. Situé à deux pas de la Porte de Paris et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce monument emblématique nous raconte une épopée qui mêle architecture révolutionnaire et rayonnement européen !

Voir cette publication sur Instagram Avez-vous eu déjà eu le courage de gravir les 415 marches du Beffroi de l’Hôtel de ville de Lille ? 😰 #beffroidelille #beffroi #lille #lillemaville #histoire".

1. Un record de hauteur aux airs de New York

Inauguré le 16 octobre 1932, le beffroi de Lille est l’œuvre de l’architecte Émile Dubuisson. À l’époque de sa construction, il bouscule tous les codes ! Déjà, c’est le Beffroi le plus haut d’Europe. Du haut de ses 104 mètres, il dépasse d’ailleurs l’imposante et célèbre Big Ben et reste le bâtiment municipal le plus élevé de France. Ensuite, c’est le premier édifice français de cette hauteur entièrement réalisé en béton armé, une prouesse technique pour les années 1930. Sa taille lui a valu le surnom de « Gratte-ciel en Flandre », le comparant aux gratte-ciels américains qui commençaient à fleurir à Manhattan à cette époque.

2. Il est né d’un incendie dramatique

Avant lui, la mairie et son beffroi se trouvaient place Rihour. Mais en 1916, pendant la Première Guerre mondiale, un terrible incendie ravage le bâtiment. Au lieu de reconstruire à l’identique, la ville décide de déménager vers le quartier Saint-Sauveur, alors quartier ouvrier, pour impulser une dynamique de modernisation et de reconstruction après la guerre.

3. Son phare veille jusqu’en Belgique

À son sommet, un phare tournant de 1000 watts balaye le ciel par nuit noire. Son rayon d’action atteint près de 30 kilomètres, ce qui signifie qu’on peut l’apercevoir depuis la Belgique et, dit-on, parfois jusqu’à la mer du Nord !

4. Star du petit écran avant l’heure

Le beffroi a joué un rôle crucial dans l’histoire de la télévision française. En 1953, sa hauteur a permis de retransmettre en direct le couronnement de la reine Elizabeth II. Il a même abrité pendant sept ans les studios de Télé-Lille, la toute première émission régionale française !

5. Les géants fondateurs à ses pieds

Si vous regardez son socle, vous y verrez deux statues imposantes taillées directement dans le béton frais : Lydéric et Phinaert, les géants fondateurs de Lille. Selon la légende, le jeune Lydéric aurait tué le géant Phinaert pour venger ses parents et fonderait ainsi la cité de Lille. Ils se trouvent au pied du beffroi, comme s’ils portaient symboliquement le « poids » de la ville.

6. Une vue imprenable (et sportive !)

Pour admirer le panorama, vous avez le choix entre monter les 415 marches pour découvrir les secrets du bâtiment à chaque palier, ou bien de prendre l’ascenseur pour rejoindre les plateformes d’observation à 69 et 73 mètres de hauteur. Une fois en haut, la vue est imprenable ! Et par temps clair, vous pourrez même voir la chaîne des Terrils du bassin minier.