À Lille, ces géants ne sont pas des légendes, ils sortent vraiment dans la rue !

On pourrait croire à un conte ou à une vieille histoire racontée aux enfants. Pourtant, à Lille, les géants existent bel et bien ! Ils mesurent plusieurs mètres, ont des visages, des costumes… et surtout, ils défilent encore aujourd’hui au cœur de la ville.

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Une tradition vieille de plusieurs siècles

Dans le Nord, les géants ne sont pas juste des figures décoratives, ils font partie d’une tradition vivante, vieille de près de 500 ans, profondément ancrée dans la culture locale. Nés au XVIe siècle alors que le Nord faisait partie des Pays-Bas espagnols, cette tradition est héritée de rites médiévaux. Ils représentent alors des êtres fictifs ou réels, tirés à l’origine de la Bible ou des chansons de geste. Chaque géant représente donc quelque chose : un quartier, un métier, une légende ou une personnalité… Certains sont modestes, à peine plus grands qu’un humain. D’autres atteignent jusqu’à 11 mètres et 370 kilogrammes, et nécessitent plusieurs personnes pour être portés ou déplacés.

Quand ils sortent, lors de carnavals, de fêtes ou de grandes manifestations, ils deviennent le centre de toutes les attentions. Ils racontent une histoire, mais surtout, ils rassemblent. Ce patrimoine est d’ailleurs reconnu bien au-delà de la région, puisque les géants processionnels du Nord et de Belgique sont inscrits depuis 2005 au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Lydéric et Phinaert, à l’origine de tout

Impossible de parler des géants sans évoquer les deux figures emblématiques de la ville : Lydéric et Phinaert. Leur histoire ressemble à une véritable épopée. Elle remonte au VIIe siècle et raconte l’affrontement entre un tyran, Phinaert, et un jeune héros, Lydéric. Après avoir vu ses parents assassinés, ce dernier revient des années plus tard pour le défier en duel… et finit par le vaincre. Selon la légende, c’est cette victoire qui aurait permis la naissance de Lille. Aujourd’hui encore, leurs immenses silhouettes sont visibles à l’Hôtel de Ville.

Des géants bien ancrés dans leur époque

Mais les géants lillois ne vivent pas uniquement dans le passé. Certains sont beaucoup plus récents et racontent aussi la ville d’aujourd’hui. C’est le cas de Reuze Quinquin, impressionnant du haut de ses 9 mètres, inspiré de l’ancien maire Pierre Mauroy. Perché dans une montgolfière, il symbolise une vision tournée vers l’avenir.

Plus discret mais tout aussi symbolique, Narcisse représente un enfant et fait référence à la célèbre berceuse du P’tit Quinquin, profondément liée à l’identité lilloise.

On retrouve aussi Raoul de Godewarsvelde, transformé en géant en hommage à sa personnalité populaire et festive, ou encore Jeanne Maillotte, symbole du courage des femmes lilloises face aux dangers du passé.

Une tradition toujours bien vivante

Ce qui frappe avec les géants, c’est qu’ils ne sont jamais figés. Même exposés, ils semblent attendre leur prochaine sortie. Ils sont entretenus, restaurés, parfois recréés, mais restent toujours les mêmes personnages. C’est cette continuité qui fait toute la force de la tradition. À Lille, ils ne sont pas seulement là pour être regardés. Ils font partie du décor, de l’histoire, et surtout des moments de fête ! Et quand ils défilent dans les rues, difficile de ne pas lever les yeux et se laisser embarquer.