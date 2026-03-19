La place Casquette ressemble-t-elle vraiment à une casquette ?

C’est un nom qui intrigue autant qu’il amuse. À Lille, dans le quartier de Wazemmes, la place Casquette fait partie de ces endroits qu’on fréquente régulièrement… sans vraiment connaître leur histoire. Et pourtant, derrière ce nom un peu insolite se cache une petite énigme locale !

Une origine pas si claire

Contrairement à beaucoup de rues ou de places lilloises, dont le nom est directement lié à un personnage, une activité ou un événement historique, l’origine de la place Casquette reste floue. C’est là que les choses deviennent intéressantes : même les historiens ne sont pas totalement d’accord, et plusieurs hypothèses circulent depuis des années !

La première hypothèse, souvent citée, renvoie à un ancien fabricant ou marchand de casquettes qui aurait exercé dans le quartier. À l’époque, Wazemmes était un secteur très populaire et artisanal, où l’on trouvait de nombreux petits commerces et ateliers. Il n’est donc pas impossible qu’un chapelier ou un vendeur de casquettes ait marqué les esprits au point de donner son nom à la place ! Mais aucun document officiel ne permet aujourd’hui de confirmer cette version.

Autre piste évoquée : la forme de la place elle-même ! Si l’on observe son plan, on remarque qu’elle dessine un espace assez atypique, presque triangulaire, à la croisée de plusieurs rues. Certains y voient une silhouette qui pourrait rappeler celle d’une casquette, notamment avec une sorte de « visière » formée par l’angle des rues. Là encore, l’idée est séduisante… Mais on ne va pas se mentir : il faut quand même une bonne dose d’imagination pour y entrevoir le célèbre couvre-chef !

Au final, aucune des deux théories ne fait vraiment consensus, c’est ce qui rend l’histoire de la place Casquette assez unique et mystérieuse.

Un coin de vie typique de Wazemmes

Au-delà de son nom, la place Casquette est surtout connue pour son ambiance ! Située à l’angle des rues des Sarrazins, Léon-Gambetta et d’Haubourdin, elle incarne parfaitement l’esprit convivial de Wazemmes ! Depuis sa récente rénovation, la place a gagné en attractivité : pavés refaits, grands arbres, éclairage moderne et boulodrome agrandi. Un cadre simple mais efficace, où les habitants aiment se retrouver dès les premiers rayons de soleil. En fin de journée ou le week-end, c’est le spot parfait pour les apéros entre amis, parties de pétanque, musique et discussions qui s’étirent. Un vrai lieu de vie de quartier, loin des coins plus touristiques du centre-ville !

Deux adresses incontournables

Difficile de parler de la place Casquette sans évoquer ses deux repères bien connus des habitués. D’un côté, La Casquette, avec sa grande terrasse sous les arbres, ses bières locales et ses tournois de fléchettes.

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– Arrivée 19h

– 2 joueurs par équipes

– 20 équipes inscrites max

– Prévoir 10€ en espèces par équipe ⚠️ NOUS N’ACCEPTONS PLUS LES MEM…

La Casquette

110 Rue des Sarrazins, 59000 Lille

Ouvert les mercredis de 17h30 à 00h

De l’autre, Au Bar Bu, plus discret et intimiste, parfait pour boire un verre dans une ambiance plus posée.

Voir cette publication sur Instagram On trinque à quoi ? Au week-end ! Une autre raison ? 😁 #weekend #lille #lillewazemmes #wazemmeslille #hautsdefrance #hautsdefrancetourisme #wazemmeslavie #wazemmesmarche #wazemmesjetaime #wazemmesmagueule".

Au Bar Bu

107 Rue des Sarrazins, 59000 Lille

Ouvert tous les jours de 17h à 00h

L’essentiel étant de ne pas oublier de mettre une casquette si vous y restez un peu trop longtemps les jours de soleil !