À quoi ressemblait Lille sur sa toute première photo prise en 1840 ?

Aujourd’hui, Lille est photographiée des milliers de fois chaque jour. Entre les smartphones, les réseaux sociaux et les appareils numériques, il suffit de lever son téléphone pour immortaliser la Grand-Place ou les ruelles du Vieux-Lille. Mais pour trouver la toute première photo de la ville, il faut remonter presque deux siècles en arrière ! D’après la Bibliothèque municipale de Lille, le plus ancien cliché connu de la ville date de 1840. Une image rare et précieuse qui permet d’apercevoir un Lille bien différent de celui que l’on connaît aujourd’hui !

Une photo d’un lieu qui n’existe plus !

Cette première photographie de la capitale des Flandres représente l’ancien palais de justice de Lille, situé autrefois au bord de la Basse-Deûle, à l’emplacement de l’actuelle avenue du Peuple Belge. Le bâtiment avait été inauguré seulement un an plus tôt, en 1839, et conçu par l’architecte Victor Leplus. Le palais de justice lui-même n’existe plus aujourd’hui : il a été démoli en 1963 pour laisser place à la cité judiciaire moderne.

À l’époque, la zone était encore traversée par des canaux. Sur la photo, on distingue d’ailleurs le pont Notre-Dame, qui franchissait la Deûle avant d’être détruit plus tard lors des transformations urbaines de la ville.

L’image est étonnamment petite : elle mesure seulement 8,5 cm sur 11 cm. Elle a été réalisée grâce au daguerréotype, l’un des premiers procédés photographiques de l’histoire. Inventé par Nicéphore Niépce et perfectionné par Louis Daguerre, il consiste à fixer une image directement sur une plaque d’argent polie comme un miroir.

Les premières photos de Lille au XIXe siècle

Dans les années qui suivent, d’autres photographes ont commencé à immortaliser la ville. L’un des plus connus est Louis Désiré Blanquart-Evrard, pionnier de la photographie française. En 1849, il réalise notamment un célèbre cliché de la Vieille Bourse, qui compte parmi les images les plus anciennes du centre-ville.

D’autres photos du même artiste montrent également la Basse-Deûle ou les bâtiments historiques qui entouraient l’ancien palais de justice.

Mais le photographe qui a le plus marqué l’histoire visuelle de Lille reste sans doute Alphonse Le Blondel. Pendant près de cinquante ans, entre 1842 et 1892, il photographie la société lilloise et les grandes transformations de la ville. Parmi ses images les plus célèbres figure la procession de la Fête-Dieu sur la Grand-Place en 1853, un cliché impressionnant qui montre la ville animée au cœur du XIXe siècle.

Lille, complètement transformée

Ces premières photographies témoignent d’une époque où Lille change profondément de visage. Au XIXe siècle, la ville connaît de grands travaux : destruction des anciennes fortifications, agrandissement de la ville et transformation des quartiers.

Certaines zones que l’on connaît aujourd’hui, comme l’avenue du Peuple Belge, n’existaient pas encore sous cette forme. À leur place coulaient les bras de la Deûle et les anciens canaux qui traversaient la ville. Car en fait, à l’époque, Lille était une petite île !