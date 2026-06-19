Red Bull Vél’Eau 2026 débarque en France pour la première fois à côté de Lille !

Alerte événement WTF : Red Bull Vél’Eau s’installe le 28 juin 2026 aux Prés du Hem près de Lille pour une grande première en France, moins d’un an après que la capitale française a été sacrée capitale européenne du vélo ! La base nautique des Prés du Hem à Armentières va se transformer en un remake géant d’Intervilles (les vachettes en moins, le houblon en plus).

Le concept : pédaler sur un fil avec style

Sur le papier, c’est simple. En réalité, c’est un aller simple pour le fond du lac ! Une dizaine de duos de casse-cous vont devoir s’élancer sur un chemin de bois particulièrement étroit, gondolé et sinueux installé au-dessus de l’eau. Pour corser le tout, pas question de courir : l’épreuve se fait obligatoirement au guidon de tandems en acier fabriqués de toutes pièces par les participants. Pour gagner, l’équipage doit atteindre l’extrémité du parcours et sonner la cloche d’arrivée pour valider son chrono en restant bien au sec. Si plusieurs tandems y parviennent, c’est le chrono qui les départagera.

Le tuning et les paillettes à l’honneur

Mais la vitesse ne fait pas tout ! Pour espérer monter sur le podium, les candidats vont devoir rivaliser d’imagination. Un jury composé de célébrités et d’athlètes distribuera les notes selon trois critères : l’originalité et l’esthétique du bolide (on attend des vélos en forme de Welsh géant ou de fusée de Tintin), les déguisements des pilotes et la petite chorégraphie obligatoire sur le tandem avant de s’élancer ! En ce qui concerne les règles, la propulsion doit se faire à la force des mollets uniquement (les moteurs sont interdits), le poids maximum (pilotes compris) est de 225kg et les dimensions ne doivent pas dépasser 1m80 de long, 3m de large et 2,5m de hauteur. Ouvrez grand les yeux (et les oreilles) car parmi le jury et les concurrents, un duo très spécial va tenter de défier les lois de la gravité. Benjamin (le boss) et l’humoriste nordiste Jojo Bernard vont s’élancer sur la piste avec un vélo tandem customisé façon voiture de tuning. Autant vous dire que le capital rigolade est garanti.

Pour cette grande première nationale, les organisateurs attendent plus de 20 000 spectateurs ! L’événement est 100 % gratuit et en accès libre pour le public. Les candidatures pour participer sont désormais closes, mais la billetterie gratuitepour assister au spectacle est encore ouverte en liste d’attente sur le site de Red Bull.

FAQ Red Bull Vél’Eau 2026

Où et comment se rendre aux Prés du Hem depuis Lille ?

Le parc des Prés du Hem est situé au 150 rue des Résistants à Armentières. En voiture, il vous faudra à peine 20 à 25 minutes depuis le centre de Lille via l’A25. Le site est également accessible en transports en commun (train jusqu’à la gare d’Armentières puis bus ou marche).

Quel est le programme détaillé du Red Bull Vél’Eau le dimanche 28 juin ?

La course Red Bull Vél’Eau 2026 en elle-même a lieu de 14h à 17h30. Le site ouvre aux spectateurs à 10h avec des animations, les stands partenaires et des espaces de restauration. De 10h30 à 12h30, c’est l’heure du jugement de l’originalité et la créativité des tandems. Ensuite, place à la pause déjeuner jusqu’à 13h30, car à 14h les équipages prennent place sur la ligne de départ pour la course jusqu’à 17h ! La remise des prix aura finalement lieu de 17h30 à 18h.

Peut-on encore s’inscrire pour participer à la course ?

Malheureusement non, les dossiers de candidature et les sélections des tandems (qui devaient être envoyés avant le 29 mars) sont désormais clos. Les équipes sélectionnées sont déjà dans leurs garages en train de souder leurs vélos de l’espace. En revanche, vous pouvez venir les encourager et vous moquer gentiment !

Y a-t-il d’autres choses à faire aux Prés du Hem pendant la journée ?

Oui ! Les Prés du Hem sont un immense parc de la métropole lilloise. En plus de la course, vous pourrez profiter de ses 120 hectares de nature, de sa célèbre réserve ornithologique, de ses espaces de restauration ou encore du mythique « parcours des Vanupieds » pour marcher pieds nus dans la nature.

Photo en couverture © Red Bull Content Pool