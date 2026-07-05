À 1h de Lille, vous pouvez marcher sur l’eau dans la réserve naturelle du Romelaëre

Envie de profiter du soleil loin de la foule et de troquer le pavé lillois contre un décor de film d’aventure sans passer votre journée en voiture ? Cap sur l’Audomarois, à cheval entre Saint-Omer, Clairmarais et Nieurlet. C’est là que se cache la Réserve Naturelle Nationale des Étangs du Romelaëre : un labyrinthe aquatique de plus de 100 hectares où l’on déambule sur de longues passerelles en bois, cerné par les roseaux géants et le ballet des oiseaux sauvages. Loin du classique tour de parc urbain, ce spot offre une déconnexion totale et l’une des plus belles escapades nature de la région !

L’incroyable histoire d’un paysage façonné par l’Homme

Le plus fou quand on se balade au Romelaëre, c’est d’apprendre que ce paradis sauvage n’est pas tout à fait naturel à l’origine. Les plans d’eau qui s’étendent aujourd’hui à perte de vue sont en réalité les vestiges d’anciennes tourbières exploitées de manière intensive au XIXe siècle. Plus de 800 000 tonnes de tourbe ont été extraites de ce sol pour servir de combustible de chauffage ! Une fois l’activité humaine arrêtée, l’eau a envahi les fosses et créé des étangs, des rivières et des chenaux d’accès autrefois empruntés par les maraîchers. Classé Réserve Naturelle Nationale en 2008 et labellisé par l’UNESCO « Man and Biosphere » en 2013, le site demande un entretien constant de la part des équipes d’Eden 62 pour éviter que la végétation ne reprenne totalement le dessus et ne transforme ce marais en forêt.

Trois sentiers sur pilotis pour explorer le marais

Le Romelaëre se découvre au fil de chemins très aménagés et ludiques. Pas besoin de chaussures de randonnée professionnelles, les parcours privilégient le plaisir des yeux et l’accessibilité ! Le Sentier du Blongios propose par exemple une boucle très prisée de 2,8 km. Entièrement aménagé sur des pontons de bois, il s’avère parfaitement accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. Pour prolonger l’exploration, le Sentier du Cormoran déploie une boucle de 4 km avec plein de panneaux pédagogiques. Enfin, le Sentier de Nieurlet offre un tracé plus court de 1,2 km. Dans tous les cas, l’ambiance balance en permanence entre une roselière des Pays de la Loire et une petite Camargue version nordiste !

Une véritable arche de Noé pour les passionnés et les curieux

Le Romelaëre abrite une biomasse impressionnante. C’est un immense refuge à ciel ouvert où près de 240 espèces d’oiseaux remarquables cohabitent ! Au milieu du parcours, un observatoire en bois permet de contempler discrètement, sans les perturber, le spectacle de l’une des plus grandes colonies de cormorans de France. En ouvrant l’œil et en tendant l’oreille, on y croise le martin-pêcheur d’Europe, le héron cendré, le grèbe huppé ou encore le butor étoilé, oiseau discret et emblématique des roselières. Sous l’eau et dans les airs, la vie grouille avec 17 espèces de poissons (comme la bouvière ou le brochet) et des dizaines de variétés de papillons et de coléoptères. La flore réserve elle aussi de sacrées surprises, à l’image de l’utriculaire, une étonnante plante carnivore aquatique.

Infos pratiques pour votre journée sur place

Pour préparer au mieux votre escapade, la porte d’entrée incontournable du site reste La Grange Nature, située à Clairmarais. Gérée par Eden 62, l’ancienne structure rénovée fait office de Maison de la Nature du Pas-de-Calais. On y trouve toutes les informations sur les sentiers, des expositions ludiques et des cartes détaillées. C’est également là que les amateurs peuvent consulter le plan de pêche, l’activité étant autorisée de mai à décembre (sous réserve de posséder son permis !) Attention à votre date de venue car la réserve et la Grange Nature accueillent les visiteurs du 15 mars au 15 décembre. Pour préserver la tranquillité de la faune sauvage locale, nos amis les chiens, même tenus en laisse, sont strictement interdits dans l’enceinte de la réserve. Ne prévoyez donc pas de sortie avec votre animal, mais chargez la batterie de votre téléphone : les reflets sur l’eau et les chemins sur pilotis risquent de saturer votre pellicule photo en quelques minutes !

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Photo en couverture © A Chaput / Pas de Calais Tourisme