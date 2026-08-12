Avez-vous déjà remarqué cet immeuble en forme de botte ou de L à Lille ?

Si vous vous êtes déjà baladé du côté d’Euralille et de la gare Lille Flandres, vous vous êtes forcément posé la question. Cet immeuble trop bizarre interroge à tous les coups : est-ce un L, un pistolet, une chaussure géante…? Et surtout, qu’est-ce qu’il peut bien y avoir à l’intérieur ? On s’est penché sur le mystère de la « Botte » de Lille, et le moins qu’on puisse dire, c’est que son histoire réserve quelques surprises.

Un croquis sur un coin de table pour un géant de verre

Pour comprendre la silhouette intrigante de ce géant de verre et d’acier, il faut remonter aux années 1990. À l’époque, Lille prépare l’arrivée du TGV et la création de son nouveau quartier d’affaires, Euralille. Pour marquer le coup, la ville fait appel au célèbre architecte Christian de Portzamparc. Il aurait d’ailleurs dessiné cette forme en quelques minutes seulement, en griffonnant une vingtaine de formes géométriques sur une feuille. Il ne retient que cette ligne en « L » évasée vers le sommet, qui a été pensée pour offrir une surface de bureaux plus généreuse dans les étages du haut, tournés vers le centre-ville.

Une prouesse d’ingénierie unique au monde

La Tour de Lille, autrefois appelée Tour Crédit Lyonnais, est une véritable prouesse technique. Ses 116 mètres de haut et ses 20 étages en font d’ailleurs le plus haut bâtiment Lille. Il ne possède aucune arête parallèle ni perpendiculaire et s’étire sur 70 mètres de long sans le moindre poteau intermédiaire pour soutenir son centre. Il enjambe donc littéralement la gare et ses voies ferrées ! C’est tellement unique que l’édifice est le seul gratte-ciel français à figurer dans l’ouvrage américain de référence Skyscrapers, aux côtés de monstres sacrés comme l’Empire State Building ou la Burj Khalifa.

Une vue panoramique ouverte à tous les Lillois

Quand on passe devant ses parois vitrées, on s’imagine souvent un bâtiment réservé aux hommes et femmes d’affaires. C’est vrai qu’historiquement, la tour abrite uniquement des bureaux et qu’il était jusqu’ici impossible d’y monter, sauf une fois par an à l’occasion des Journées du Patrimoine. Mais la bonne nouvelle, c’est que ce mastodonte s’apprête à faire sa plus grande révolution ! Le même Christian de Portzamparc est revenu sur son terrain de jeu pour réinventer totalement la tour d’ici 2028. L’idée est de lui donner une seconde vie en transformant une partie de ses 15 000 m² en un hôtel trois étoiles de 185 chambres connecté à la gare. Et pour nous autres, passionnés de beaux panoramas, le clou du spectacle se trouvera tout en haut : un restaurant panoramique va s’installer au dernier étage soit à plus de 110 mètres du sol. On pourra donc y grimper librement pour boire un verre et dîner face à une vue imprenable à 360° sur tout le grand paysage lillois !

Alors à votre avis, c’est plutôt le L de Lille ou une botte ?