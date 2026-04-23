Ce train à vapeur historique est le moyen le plus insolite de découvrir la Baie de Somme

Envie d’une petite virée en Baie de Somme sans prendre l’autoroute ? On vous parle de l’escapade parfaite à moins de 2h de Lille. Spoiler, ça implique une locomotive qui siffle, de la vapeur qui s’échappe et des voitures en bois datant de la Belle Époque !

27 km de pur bonheur à 25 km/h

Le Chemin de Fer de la Baie de Somme embarque les voyageurs pour un trajet hors du temps sur le Réseau des Bains de Mer. Ici, on oublie la vitesse du TGV. Le train circule tranquillement à 25 km/h, ce qui laisse largement le temps d’admirer les paysages incroyables de l’une des plus belles baies du monde ! Le réseau relie les perles du littoral : Le Crotoy, Saint-Valery-sur-Somme, Noyelles-sur-Mer et Cayeux-sur-Mer. Selon le trajet choisi, le décor change totalement. Côté marais, entre Le Crotoy et Saint-Valery, on peut apercevoir les chevaux de race Henson, les moutons de prés-salés et les huttes de chasse. Côté Bas-Champs, vers Cayeux, le train s’enfonce dans les terres avant de déposer les passagers à deux pas de la célèbre plage de galets et ses cabines colorées.

Dîner gastronomique au coucher du soleil

Pour ceux qui veulent pimenter l’aventure, le CFBS propose des soirées « Dîner à bord ». Vous grimpez dans une rame restaurant pour un repas gastronomique concocté par un traiteur local. Le clou du spectacle ? Le train s’arrête en pleine digue, entre mollières et marais, pour laisser chacun savourer son plat face au coucher du soleil. Salicornes, volailles de Licques… le terroir picard s’invite directement dans l’assiette ! Comptez environ 85 à 100€ par personne (incluant le voyage, l’apéritif, le repas gastronomique complet et les boissons).

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La Fête de la Vapeur 2026

Si vous prévoyez votre venue prochainement, notez bien les dates des 25 et 26 avril 2026. C’est le grand retour de la Fête de la Vapeur ! C’est l’événement majeur où des locomotives invitées de toute l’Europe rejoignent les machines locales pour un ballet ferroviaire impressionnant. Les ateliers de Saint-Valery s’activent déjà pour que tout soit prêt. On y croise des passionnés comme Thierry, référent vapeur depuis les années 80, ou Jean-Bernard, un soudeur tombé amoureux de ces géants d’acier qui entretiennent ce patrimoine centenaire. Pour les photographes, un « Guide du Spotter » est même disponible pour ne louper aucun passage spectaculaire sur les ponts ou les digues.

Horaires et tarifs du train de la Baie de Somme

Le train circule généralement de fin mars à début novembre. En haute saison (juillet/août), il y a jusqu’à 4 départs par jour depuis Saint-Valery-sur-Somme ou Le Crotoy. En basse saison, le train circule principalement les week-ends, jours fériés et vacances scolaires. Le premier départ se situe souvent aux alentours de 11h00 et le dernier retour, autour de 18h30 selon les lignes. Les horaires précis varient selon les marées et les jours de la semaine. Pensez à consulter le calendrier officiel avant de partir !

En ce qui concerne les tarifs, plusieurs formules sont disponibles pour découvrir le réseau. Le pass 1 ligne (ex: St-Valery <-> Le Crotoy) coûte environ 16€ par adulte et 10€50 pour les enfants de 4 à 12 ans. Le tarif Grand Large (tout le réseau de 27 km) revient à 21€ par adulte et à 13€50 pour les enfants. Le voyage est gratuit pour les moins de 4 ans et des tarifs réduits sont proposés pour 2 adultes et 2 enfants avec le forfait famille. Un supplément vélo est aussi possible à partir de 2€ par trajet pour embarquer votre monture dans le fourgon à bagages !