Bon plan à Lille : la pizzeria Tripletta passe 10 de ses recettes iconiques à 10 € !

S’il y a bien une adresse qui a su séduire les kiffeurs de bons produits italiens dans la métropole lilloise, c’est Tripletta. La célèbre trattoria s’apprête à fêter une décennie d’existence et remercie ses clients en les régalant avec une offre gourmande qui fait très plaisir au portefeuille (et au palais).

10 recettes cultes à prix mini du 2 au 8 novembre 2026

Du lundi 2 au dimanche 8 novembre 2026, Tripletta propose une opération spéciale qui va nous régaler : 10 de ses pizzas phares passent au prix unique de 10 euros ! Et vous pouvez aussi bien les manger sur place dans l’ambiance chaleureuse de la salle que récupérer votre commande à emporter ou vous faire livrer à la maison, puisque le tarif reste le même dans tous les cas.

Voici les dix recettes concernées : la classique Margherita, la Prosciutto e Funghi, la très fromagère Cheesus Christ, la Speckiale au jambon speck et brie, la Speciale Tartufo, la Marinara, la Touco, la Belleville, la signature Tripletta ainsi que la cultissime Brooklyn garnie de généreuses tranches de pepperoni. Pour marquer le coup, ces dix créations sont servies dans des boîtes en carton spécialement relookées aux couleurs de cette décennie !

L’esprit napolitain, un sourcing exigeant et des touches épicées

Le succès de l’enseigne repose depuis ses débuts sur une recette inchangée : une pâte élaborée avec une farine 100% italienne, une sauce tomate San Marzano et une fior di latte ultra-fraîche. Si votre estomac est bien accroché, vous pouvez personnaliser leur pizza avec l’huile piquante maison au piment d’oiseau, une version extra-piquante servie à la pipette, ou encore opter pour un supplément de miel épicé qui se marie à la perfection avec la Brooklyn ou la Cheesus Christ. Pour jouer le jeu de l’anniversaire jusqu’au bout, une gamme de vêtements et d’accessoires collectors (t-shirts, sweatshirts, casquettes et boîtes d’allumettes anniversaires) est disponible directement en restaurant et sur leur boutique en ligne.

Pizzeria Tripletta

Adresse : 43 rue de Gand et 2 place Philippe Lebon à Lille.

Dates de l’opération : du lundi 2 au dimanche 8 novembre 2026.

Offre : 10 pizzas iconiques à 10 € (sur place, à emporter et en livraison).