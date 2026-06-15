Soirée d’entreprise à Lyon : 10 bars insolites à réserver

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Bar à cocktails niché dans une cave en pierre aux allures victoriennes, restaurant tropical qui se transforme en club dès 21h, garage-café à bières craft où l’on parle autant moto que houblon… De belles adresses pour une soirée d’entreprise qui sort du lot, ce n’est pas ce qui manque à Lyon. Voici notre sélection de 10 bars insolites pour organiser une soirée d’entreprise à Lyon, à réserver dès maintenant !

1. Pélican – Le bar à cocktails signature du 1er

Rue Terme, à deux pas du métro Hôtel de Ville, le Pélican a tout du bar à cocktails de référence : des murs en pierre authentiques, une carte de cocktails de création et des tapas maison avec un penchant pour le poisson. Des ateliers cocktails permettent également aux curieux d’apprendre les secrets des bartenders : l’occasion pour vos collègues de repartir avec un nouveau savoir-faire !

Pélican

7 Rue Terme, 69001 Lyon

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2. Kargo Kulte – Le garage-café à bières du 7e

Le Kargo Kulte est une adresse qui ne ressemble à aucune autre : ce bar hybride mêle coffee shop de spécialité, bières craft soigneusement sélectionnées parmi les meilleures brasseries artisanales françaises et européennes et… un atelier moto DIY pour bricoler son engin préféré. L’ambiance de loft industriel, la déco qui sent la passion pour la moto et le service chaleureux en font un spot décalé et convivial, parfait pour une soirée d’entreprise dans un lieu loin des codes habituels.

Kargo Kulte

12 Avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon

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3. Le Qu4tre – Le bar à bières et terrasse cachée de la Presqu’île

Pensé comme un « pub à la française », ce bar aux allures élégantes propose des cocktails classiques ou créatifs, des bières artisanales et des vins sélectionnés avec soin. Mention spéciale pour la belle terrasse, qui laisse tout l’espace nécessaire pour déguster l’un de leurs tapas ou planches à partager tout en discutant entre collègues de la longue journée qui se termine enfin, et en beauté.

Le Qu4tre

4 Rue des Quatre Chapeaux, 69002 Lyon

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4. The Monkey Club – Le cabinet de curiosités de la place Tolozan

Dans l’ambiance d’un club anglais victorien, entre boudoir raffiné, velours, fauteuils Chesterfield et objets chinés, ce speakeasy promet une véritable expérience cocktail. Les mixologistes de la maison composent des créations sur mesure qui raviront les plus exigeants, dans un cadre feutré où la musique (soul, funk et sons contemporains) accompagne parfaitement la dégustation.

The Monkey Club

19 Place Tolozan, 69001 Lyon

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5. Birdy – Festivité et gastronomie française dans le 6e

Ouvert rue Masséna, dans le quartier animé de Foch, Birdy est un bar-restaurant misant sur la gastronomie française et une ambiance musicale de choix, qui monte en intensité au fil de la soirée. Les deux univers se complètent parfaitement, avec des DJ sets les jeudis, vendredis et samedis, une semaine sur deux. Attention à bien choisir votre jour selon l’ambiance souhaitée pour votre événement.

Birdy

49 Rue Masséna, 69006 Lyon

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6. Casabea – Le bar lounge méditerranéen de la Presqu’île

Imaginé par Béatrice et Grégoire Talamon et conçu par une architecte, Casabea est un espace verdoyant et lumineux qui rappelle l’élégance bohème et la convivialité méditerranéenne. Situé à deux pas de la rue Mercière, ce restaurant propose une cuisine de marché raffinée signée par le chef Suren, qui nous embarque vers le Sud. En soirée, le bar à cocktails expérimental prend le relais, tandis que la grande terrasse sous pergola vous accueille pour les savourer en toute tranquillité.

Casabea

5 Rue de la Monnaie, 69002 Lyon

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7. L’Improbable Bar – La pépite hybride de Gerland

Dans le dynamique quartier de Gerland, L’Improbable est un établissement hybride qui change de visage au fil des heures : barista le matin, espace de travail en journée, bar à cocktails et table bistronomique le soir. La carte maison, renouvelée chaque semaine selon les saisons et les produits frais, séduit autant que l’ambiance, qui s’anime au bon moment de la soirée grâce à des concerts live ou des DJ sets.

L’Improbable

60 Avenue Debourg, 69007 Lyon

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8. Le Plein Sud – La bodega ensoleillée de la Presqu’île

À deux pas de la place des Jacobins, Le Plein Sud est le petit bar méditerranéen coloré et convivial que l’on adopte facilement pour ses soirées entre collègues. On y trouve une ambiance chaleureuse, de bons cocktails maison, une belle carte de vins et de bières ainsi que des antipasti italiens à partager. Le tout se déguste au soleil sur leur terrasse « plein sud », avant que la soirée ne se poursuive sur la piste de danse.

Le Plein Sud

3 Rue Tupin, 69002 Lyon

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9. Café Court – Le bar à tapas festif de la rue de la Monnaie

Le Café Court s’est taillé une belle réputation parmi les Lyonnais qui savent où aller pour passer un bon moment entre collègues. Dans cette jolie salle au sol en damier, les cocktails de création sont soignés, les tapas gourmands et, à partir de 22 h, la soirée prend un autre rythme lorsque le DJ s’installe.

Café Court

14 Rue de la Monnaie, 69002 Lyon

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10. Kaïa – La jungle urbaine de la Presqu’île

À deux pas de la place de la République, Kaïa est l’adresse idéale pour les soirées d’entreprise en pleine jungle urbaine. Ce restaurant festif à la décoration chic et végétale — avec son grand bar en marbre au rez-de-chaussée et sa mezzanine intimiste à l’étage — propose une carte de cocktails signature ainsi qu’une cuisine aux influences du monde entier. Dès 21 h, les DJ sets transforment le lieu en oasis festive, passant de l’afterwork décontracté à la soirée exclusive en mezzanine.

Kaïa

14 Rue Grolée, 69002 Lyon

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Entre caves à cocktails, bars à bières craft, speakeasies feutrés et jungles urbaines où on trouve aussi bien à manger qu’à boire, ces 10 bars insolites permettent d’organiser une soirée d’entreprise à la fois conviviale, décalée et festive.