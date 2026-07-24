Un dragon dans le Rhône, un lac sous la colline de Fourvière, un diamant papal jamais retrouvé : Lyon cultive depuis des siècles un riche folklore parfois méconnu de ses habitants. Ces histoires ont nourri l’imaginaire collectif pendant des siècles, mais sont-elles vraies ? Quelle que soit la réponse, voici 3 légendes lyonnaises qui fascinent encore aujourd’hui.

La Mâchecroute, le dragon du Rhône

Bien avant la construction des quais et des digues qui bordent aujourd’hui le Rhône, les Lyonnais vivaient dans la crainte permanente des crues du fleuve. Ces événements dévastateurs étaient alors expliqués par l’existence de la Mâchecroute, un immense dragon sommeillant sous le pont de la Guillotière. Lorsqu’elle se réveillait, la créature affamée ou dérangée par le passage des bateaux provoquait des inondations capables d’emporter les maisons, les bateaux et même les habitants. Rabelais lui-même décrit son effigie carnavalesque au XVIe siècle, avec ses mâchoires démesurées et sa tête plus grosse que le reste du corps. La légende raconte qu’elle continua son œuvre jusqu’à ce que de grands travaux d’endiguement démarrent pour mettre fin aux inondations. La Mâchecroute semble depuis avoir disparu dans les profondeurs du Rhône, car elle n’a plus jamais été aperçue. Aujourd’hui, elle reste une figure du folklore lyonnais, promenée lors de carnavals avant d’être jetée dans le Rhône.

Le lac secret sous Fourvière

Dans la nuit du 12 au 13 novembre 1930, la colline de Fourvière s’effondre sur le quartier Saint-Jean, faisant près de 40 morts. Dans les mois qui suivent le drame, une ancienne lyonnaise surnommée la veuve Richard, écrit au maire Édouard Herriot pour affirmer s’être promenée en barque sous la colline, dans un vaste plan d’eau souterrain. Existerait-il un lac sous la colline de Fourvière ? D’autres témoignages affluent, situant le fameux lac sous le cimetière de Loyasse. La rumeur ne s’est jamais vraiment éteinte : certains cataphiles affirment encore aujourd’hui avoir emprunté ces galeries en bateau pneumatique. Les services municipaux et plusieurs explorateurs s’y sont pourtant aventurés au fil des décennies : ils ont bien trouvé des galeries profondes et des réservoirs d’eau, hérités de citernes antiques, mais jamais le moindre lac !

Le diamant disparu du pape

Le 14 novembre 1305, le pape Clément V descend la Montée du Gourguillon après son sacre en l’église Saint-Just, entouré d’une foule venue l’acclamer, et parmi elle, le roi Philippe le Bel. Sous le poids des curieux agglutinés sur un muret pour l’apercevoir, un pan de mur s’effondre, faisant chuter le pape de sa monture. L’accident fait 12 morts, dont le duc de Bretagne Jean II et de nombreux blessés. Selon la légende, dans sa chute, la couronne de Clément V aurait perdu l’un de ses diamants, disparaissant dans les décombres. Les Lyonnais l’auraient cherché pendant des années, et certains le cherchent encore, sans succès. Le mystère reste entier : un passant discret aurait pu profiter du chaos pour s’en emparer avant de disparaître à tout jamais. Mais depuis, nulle trace du diamant – la légende veut que le trésor dorme encore sous les pavés du Vieux Lyon…

Une autre raconte qu’une Dame Blanche apparaîtrait encore près de la Saône annonçant une inondation imminente ou, dans une version plus sombre, l’enlèvement de jeunes hommes emportés par les eaux. Car nombre de ces histoires continuent de se transmettre et de se réinventer au fil des générations, preuve que le folklore lyonnais ne cesse d’exister !

Photo en Une : ©️MaManiga