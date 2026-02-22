Une visite guidée pour découvrir les mystères et les légendes de Marseille

Et si Marseille se racontait autrement ? Loin des cartes postales du Vieux-Port et des panoramas surplombés par la Bonne Mère, la visite « Marseille entre légendes et mystères« , proposée par l’Office de Tourisme de Marseille, explore une ville secrète, traversée de récits sombres, de croyances populaires et d’histoires oubliées.

Les secrets de Marseille

Pendant près de deux heures, la guide-conférencière Claire Mouhot vêtue de sa cape noire entraîne les participants dans les ruelles du centre ancien, notamment celles du quartier du Panier. Ici, les façades parlent autant que les guides. On y évoque des amours tragiques, des disparitions inexpliquées, des épidémies, des malédictions, mais aussi des symboles cachés dans la pierre. Fondée par les Grecs, Marseille a depuis toujours été une terre de passages pour les marchands, les exilés, les marins ou encore les contrebandiers. Cette circulation permanente a nourri un imaginaire où se mêlent faits historiques et traditions orales.

La visite s’appuie justement sur cette ambivalence. Elle peut tout aussi bien convoquer l’histoire du tarot de Marseille, dont l’iconographie continue d’alimenter fantasmes et interprétations ésotériques. Et rappeler dans la rue suivante le passé d’une ville marquée par la peur : celle des grandes pestes, des rivalités religieuses ou d’affaires criminelles qui ont défrayé la chronique.

Des empoisonneuses au Panier

Claire Mouhot revient par exemple sur cette affaire qui a marqué le quartier du Panier en 1868 : trois femmes sont accusées d’avoir administré de l’arsenic à leurs maris. Leurs motivations entre intérêt financier, désir d’émancipation et conflits domestiques restent discutées. La presse de l’époque s’empare du scandale et contribue à inscrire l’épisode dans la mémoire locale, renforçant l’image d’un quartier où intrigues et drames se croisent.

Un faux loup-garou

La balade convoque aussi des récits plus inattendus. On raconte que quatre voleurs auraient mis au point une potion censée les protéger de la peste pour continuer leurs larcins en toute impunité. Plus loin surgit l’histoire d’un prétendu loup-garou qui aurait semé la peur avant d’être démasqué. Dans les églises ou sur les linteaux des maisons, des signes gravés invitent à lever les yeux : détail sculpté, inscription oubliée, symbole discret qui ouvre la porte à l’interprétation.

Le ton reste accessible, mais le propos dépasse le simple catalogue d’anecdotes. Il s’agit ici moins de raconter des histoires « qui font peur » que d’interroger la fabrique du mythe. Pourquoi certains faits divers traversent-ils les siècles ? Comment un événement local devient-il légende urbaine ? Au fil de la déambulation, Marseille apparaît comme un palimpseste. Chaque époque a laissé sa trace parfois visible, parfois enfouie sous d’autres récits. La visite, à taille humaine, favorise l’échange et les questions, invitant à regarder autrement des lieux que comme on les aurait découvert ou que l’on croyait connaître.

On quitte la visite avec une image plus nuancée de la cité phocéenne : une ville lumineuse, mais aussi façonnée par ses peurs, ses croyances et ses zones d’ombre.

Marseille entre Légendes et Mystères

Départ au 11 La Canebière, 13001, Marseille

Informations et réservations ici