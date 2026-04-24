À Lyon, ce bar figure parmi les 8 bars au design le plus remarquable au monde

Abstract, bar installé sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, figure parmi les 8 bars au design le plus remarquable au monde selon The World’s 50 Best Bars. Dans ce lieu entre bistrot rétro et laboratoire, les spiritueux sont aussi distillés sur place.

Un bar-laboratoire sur les pentes de la Croix-Rousse

Situé au 2 rue Duroc dans le 1er arrondissement, à deux pas du Jardin des Chartreux, Abstract ne ressemble à aucun autre bar lyonnais. Derrière sa façade discrète se cache un univers hybride : à la fois bistrot rétro, distillerie expérimentale et bar à cocktails futuriste. Le projet est porté par deux passionnés : Rémy Savage, mixologue international reconnu, et Nicolas Minisini, créatif et amateur de gastronomie.

Leur idée ? Réinventer la manière dont on crée les spiritueux. Ici, les cocktails reposent sur des distillats maison, produits dans un laboratoire visible depuis la salle. L’équipe travaille notamment la distillation sous vide mono-ingrédient, une méthode qui permet d’extraire au plus près le profil aromatique d’un produit. Résultat : des créations appelées “monochromes”, où chaque distillat exprime un goût précis et identifiable. Citron, framboise, café… ou même beurre.

Des cocktails qui réinventent les classiques

Avec ces distillats maison, Abstract revisite plusieurs classiques en leur donnant une signature très personnelle. Parmi les créations qui marquent, le Citron pressé mêle distillat de citron et clarification au fromage blanc, avec un résultat qui évoque une tarte au citron meringuée. Autre exemple, la Framboise Tonic détourne le gin tonic avec une base de framboises fraîches distillées. Malgré ce travail très poussé autour des spiritueux, les cocktails restent dans une gamme de prix assez accessible, autour de 13 euros.

Chez Abstract, le décor compte autant que le verre

Chez Abstract, l’expérience ne s’arrête pas au verre. Le décor prolonge ce travail jusque dans l’atmosphère du lieu. L’architecture mélange diner américain rétro, inspiration du célèbre tableau Nighthawks, d’Edward Hopper, et laboratoire futuriste visible derrière une paroi de verre. Cette singularité a aussi valu à Abstract une reconnaissance internationale : le lieu a été sélectionné par The World’s 50 Best Bars parmi les 8 bars au design le plus remarquable au monde.

Côté assiette, le lieu s’appuie aussi sur l’univers de Guillaume Sanchez, chef étoilé, qui signe une carte de petites assiettes dans l’esprit bistrot revisité, entre huîtres chaudes, moules gratinées au Saint-Marcellin ou encore croque marin. Avec ses alcools distillés sur place, son décor rétro-futuriste et sa carte pensée dans le détail, Abstract s’impose comme l’une des adresses les plus singulières à découvrir pour boire un cocktail à Lyon.

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Infos pratiques

Abstract

2 rue Duroc, 69001 Lyon

Ouvert du mercredi au dimanche, de 18h à 1h.

Cocktails : environ 13 €.

Petites assiettes : 5 à 16 €.