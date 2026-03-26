Les 5 meilleurs brunchs de Lyon testés par la rédac’

Vous cherchez un bon brunch à Lyon ? Voici 5 adresses testées et approuvées par la rédac’, entre buffet à volonté, pancakes généreux, terrasse cachée et ambiance musicale.

À Lyon, on le sait : la gastronomie est une religion. Mais quand le week-end arrive (ou même en semaine pour les plus gourmands), une question revient toujours : où bruncher à Lyon sans se tromper ? Bonne nouvelle, la ville regorge d’adresses aussi stylées que savoureuses. Voici notre sélection des meilleurs brunchs à Lyon pour transformer vos matins en véritables moments de plaisir.

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1 – Papas Sucrés, le temple de la gourmandise

Impossible de passer à côté de Papas Sucrés, une adresse devenue incontournable pour les fans de brunch généreux. Ici, tout est pensé pour faire plaisir : assiettes colorées, produits gourmands et surtout des pancakes qui font clairement la différence.

En semaine, la formule à 19,50€ est parfaite pour une pause rapide mais ultra satisfaisante. Le week-end, place au brunch complet à 26,90€ avec granola bowl, toast, pancakes et boissons. Un vrai festival de saveurs où la gourmandise n’a aucune limite.

📍 42 Rue Sala, 69002 Lyon

🗓️ Du mercredi au dimanche

Voir cette publication sur Instagram lespapassucres le September 3, 2025: "Restaurant en semaine et brunch toute la semaine chez Les Papas Sucrés Mieux vaut réserver #lespapassucres #restaurantlyon #lyonfood #lebonbonlyon #oumangerlyon #brunchlyon".

2 – Mademoiselle Simone, le brunch en musique

À deux pas de Perrache, Mademoiselle Simone casse les codes avec un concept qui change : un brunch en musique live. Pendant que vous profitez d’un buffet sucré-salé à volonté, des musiciens viennent rythmer votre repas dans une ambiance jazzy.

Tartines, plats chauds, pancakes, desserts maison… tout est à volonté, avec boissons incluses. Et le petit plus ? Une ambiance chaleureuse qui transforme votre dimanche en véritable moment hors du temps.

📍 26 Cours de Verdun Perrache, 69002 Lyon

🗓️ Tous les dimanches

Voir cette publication sur Instagram 🥐 Le brunch du dimanche à Lyon que vous ne voulez pas rater… Chez Mademoiselle Simone, chaque dimanche devient un moment à part. ✨ Assiettes généreuses

✨ Options sucrées & salées

✨ Ambiance chaleureuse en plein cœur de Lyon Le genre d’endroit où vous venez pour bruncher…

et où vous restez pour pr…

3 – Café Gadagne, le brunch caché

Direction l’une des plus belles terrasses secrètes de la ville avec le Café Gadagne. Niché en plein cœur du Vieux-Lyon, ce spot offre un cadre verdoyant et apaisant, loin de l’agitation.

Pour 30€, profitez d’un buffet à volonté sucré-salé avec boissons. Et le bonus, c’est clairement le cadre : un lieu presque hors du temps, parfait pour une pause chill, avec en option une visite du musée juste après.

📍 1 Place du Petit Collège, 69005 Lyon

Voir cette publication sur Instagram cafe_gadagne_ le September 20, 2025: "Le Café Gadagne vous accueille pour un brunch gourmand et fait maison!

Tous les samedis et dimanches midis ! Réservez votre table:

CAFÉ GADAGNE

1 Place du Petit Collège – 69005 – Lyon

Téléphone : 04 78 62 34 60

Reservations : http://cafe-gadagne.com/ #CafeGa…

4 – Bartholomé, le brunch à l’américaine

Depuis 2017, Bartholomé régale les Lyonnais avec son brunch inspiré des breakfasts nord-américains. Ici, on voyage direct à Los Angeles avec des assiettes réconfortantes : avocado waffle, bacon caramélisé, pancakes fluffy…

Le gros plus ? Un brunch dispo toute la semaine : 22€ en semaine, 27€ le week-end. Une valeur sûre pour les amateurs de brunch copieux et stylé.

📍 38 Rue Sergent Blandan, 69001 Lyon

Voir cette publication sur Instagram bartholomelyon le March 20, 2026: "Nouveauté de la semaine : l’english breakfast ! #brunchlyon #bartholome #englishbreakfastlyon".

5 – Mill Factory, le spot ultra gourmand

Dans le Vieux-Lyon, Mill Factory est un vrai paradis pour les amateurs de sucré, mais pas que. Ce coffee shop propose un brunch à la carte avec des créations maison incroyables : cinnamon rolls, maritozzi, bagels, turkish eggs…

Le tout dans une ambiance chaleureuse, avec terrasse et café de spécialité. Clairement une adresse où l’on vient… et où l’on revient.

📍 6 Rue Octavio Mey, 69005 Lyon

Voir cette publication sur Instagram Scone au gochujang et cheddar 🌶️

Brousse et miel épicé 🍯

Tous les matins, vous avez droit à ça 🤤🤤 📸 @pookiecookie_studio #millfactorylyon".

FAQ des meilleurs brunchs de Lyon

Où bruncher à Lyon le week-end ?

Pour bruncher à Lyon le week-end, plusieurs adresses valent le détour comme Papas Sucrés, Mademoiselle Simone, Café Gadagne, Bartholomé ou Mill Factory. On y trouve aussi bien des buffets à volonté que des formules plus gourmandes à la carte.

Quel brunch choisir à Lyon pour une ambiance originale ?

Mademoiselle Simone est une bonne option pour un brunch à Lyon avec musique live et buffet à volonté. Café Gadagne séduit aussi par son cadre paisible et sa terrasse cachée dans le Vieux-Lyon.

Quels sont les brunchs les plus gourmands à Lyon ?

Papas Sucrés, Bartholomé et Mill Factory comptent parmi les brunchs les plus gourmands à Lyon. Pancakes, avocado waffle, cinnamon rolls, bagels ou turkish eggs : ces adresses misent sur des assiettes généreuses et très réconfortantes.

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