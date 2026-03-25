Le concours du meilleur flan pâtissier de France arrive à Lyon

Vous pensiez connaître le flan pâtissier ? Attendez de voir ce qui vous attend… Les 18 et 19 avril 2026, à deux pas de la mythique Place Bellecour, un grand événement gourmand va faire vibrer les papilles : le Concours du Meilleur Flan Pâtissier de France s’installe sur la Place Antonin Poncet. Et autant vous dire que ça s’annonce déjà comme LE rendez-vous food du printemps.

Un dessert culte… revisité en star !

Simple en apparence, le flan pâtissier cache en réalité une technique redoutable. Texture parfaite, cuisson millimétrée, pâte croustillante… ici, chaque détail compte. Et c’est justement ce qui rend ce concours aussi fascinant : voir des passionnés transformer ce classique en véritable œuvre d’art sucrée.

Ce dessert, dont les origines remontent au XIIIe siècle, était déjà dégusté à l’époque des rois, notamment lors du couronnement de Henri IV. Aujourd’hui, il revient sur le devant de la scène… et Lyon compte bien lui consacrer un rendez-vous d’envergure.

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Un show gourmand en plein cœur de Lyon

Pendant deux jours, la capitale de la gastronomie devient un immense terrain de jeu pour les amateurs de douceurs. Jeunes passionnés, amateurs éclairés, apprentis et professionnels vont s’affronter dans plusieurs catégories : flan classique ou créatif, avec une seule mission… décrocher le titre ultime.

Aux commandes de cet événement : le chef lyonnais Fabrice Bonnot, bien décidé à remettre le flan au sommet. Et pour départager les candidats ? Un jury exigeant au sein duquel on retrouvera notamment Mercotte, ancienne et célèbre membre du jury dans l’émission Le Meilleur Pâtissier sur M6, mais aussi des dégustations minutieuses ainsi qu’une ambiance digne des plus grands concours culinaires.

Voir cette publication sur Instagram Le jury du Concours du Meilleur Flan Pâtissier de France est dévoilé !

Les 18 & 19 avril à Lyon – Place Bellecour, un jury d’exception aura la délicieuse mission de couronner le meilleur flan Pâtissier de France.

Sous la présidence de @fabrice_bonnot , avec notre marraine @valerie_trierweiler , et l…

Un week-end entre dégustation et spectacle

Mais ici, on ne fait pas que regarder. Le public est au cœur de l’événement ! Entre show-cooking, rencontres avec des chefs et dégustations, l’expérience est immersive et ultra conviviale.

Le moment fort ? La grande dégustation finale, où les créations sont goûtées, analysées… et parfois même accessibles au public. Une occasion unique de découvrir des flans réinventés, aux saveurs surprenantes et aux textures parfaites.

Et parce que la gourmandise peut aussi rimer avec solidarité, l’événement s’inscrit dans une démarche engagée, avec des initiatives pour soutenir des causes locales. Accessible à tous, ce concours est bien plus qu’une compétition : c’est une véritable célébration de la pâtisserie française, en plein cœur de Lyon. Que vous soyez amateur de desserts, curieux ou simplement en quête d’une sortie originale, difficile de faire plus alléchant.

Alors, prêts à redécouvrir le flan comme vous ne l’avez jamais vu ?

Infos pratiques :

📍 Place Antonin Poncet – Lyon 2

📅 Samedi 18 et dimanche 19 avril 2026

🎟️ Accès libre

👨‍🍳 Concours, dégustations, animations