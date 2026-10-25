Café Mio, le premier café lettres culturel de Lyon, fait renaître le plaisir d’écrire

Et si, pour changer, on troquait le téléphone contre un stylo, pour laisser le temps aux mots de trouver toute la place qu’ils méritent ? Chez Café Mio, premier café lettres culturel de Lyon, installé au 2 rue Thimonnier dans le 1er arrondissement, on peut enfin prendre ce temps rien qu’à soi. On s’installe pour écrire une lettre à son futur soi ou à un proche, qui sera envoyée par le café jusqu’à trois ans plus tard. Derrière ce lieu, Sonia et Mélanie mêlent coffee shop, lettres, programmation culturelle et boutique-papeterie, avec l’art de la correspondance.

Deux amies à l’origine du premier café lettres culturel de Lyon

Sonia et Mélanie se sont rencontrées il y a quatre ans, alors qu’elles travaillaient ensemble dans le milieu culturel. Leur envie : créer un lieu à elles. Elles ouvrent ainsi leur café lettres culturel en décembre 2025, après quatre mois de travaux. Le résultat : une devanture rose pâle ornée de motifs floraux et de mosaïque, une décoration chinée et soignée, pour un lieu personnel, chaleureux et vivant.

Le concept du café-lettres est né en Corée et fait partie du quotidien des Coréens amateurs d’échanges épistolaires. Il est arrivé depuis peu en France, et voilà qu’il débarque dans notre ville, pour notre plus grand bonheur. Une manière de retrouver du plaisir à écrire, pour soi ou pour les autres, une lettre qui sera envoyée, reçue et précieusement gardée.

La formule lettre : écrire aujourd’hui une lettre reçue dans plusieurs mois, semaines ou années

C’est grâce à la formule lettre que l’on peut s’installer pour délier sa langue sur le papier. On choisit ainsi une boisson au choix sur le menu, une belle carte illustrée par des artistes choisis par le duo chaque année, et une enveloppe colorée et pailletée. Tout le matériel pour rédiger sa lettre est à disposition, avec un espace pour faire fondre de la cire, avant de sceller l’enveloppe d’un coup de sceau à motif.

On peut ainsi écrire une lettre à soi, pour se remémorer le présent dans deux ans, se souhaiter joyeux anniversaire, ou la destiner à un proche qui la recevra dans quelques jours, mois ou années. En effet, la date d’envoi est libre, entre une semaine et plusieurs mois, et ce jusqu’à trois ans. Pour notre part, notre lettre sera livrée en… 2027. Le café se charge ensuite de l’envoyer. Une expérience unique, qui permet de se projeter avec poésie : où en sera-t-on dans six mois ou dans trois ans ? Ou de recevoir un petit bout de nous du passé.

Un lieu de vie entre gourmandise, papeterie et culture

Côté carte, Café Mio a une belle offre de boissons et des spécialités qui varient en fonction des saisons, à l’image de leur café latte spéculoos ou leur matcha glacé au marron, avec une option lait végétal (sans supplément !), parfait pour l’automne. Le café ne fait pas l’impasse sur la gourmandise : le banana bread vegan est victime de son succès, tout comme les cookies ou le fondant au chocolat qui figurent aussi au menu.

Le lieu vit aussi au rythme de ses événements culturels, accueillant des expositions — celle de cet été met à l’honneur les pensées estivales —, un comedy book club et des événements ou ateliers liés à la correspondance. Un espace boutique rassemble quant à lui des créations d’artistes lyonnaises et lyonnais et d’ailleurs, sélectionnées par les fondatrices, avec de la papeterie, des livres, des puzzles ou encore du thé.

À l’ère du numérique, Café Mio mise sur ce qui reste vivant entre les mains : des mots, sur le papier !

Infos pratiques

Café Mio, café lettres culturel

Adresse : 2 rue Thimonnier, Lyon 1er.

Horaires : du mercredi au samedi de 10 h 30 à 19 h ; dimanche de 11 h à 17 h. Fermé le lundi et le mardi.

Tarifs : formule café lettre à 15 €.

Photo en Une : © Café Mio