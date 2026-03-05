Ce lieu caché de Lyon abrite une crypte remplie de crânes et d’ossements

À Lyon, certains lieux racontent l’histoire avec une beauté éclatante. D’autres, plus discrets, nous plongent dans les pages les plus sombres du passé. Cachée derrière la façade austère de la Chapelle Sainte-Croix, dans le 6ᵉ arrondissement, se trouve un lieu méconnu : la crypte des Brotteaux. Un ossuaire impressionnant qui renferme les restes de centaines de Lyonnais exécutés pendant la Révolution française. Une visite aussi fascinante que glaçante, qui rappelle l’atmosphère des célèbres Catacombes de Paris.

Un lieu discret qui cache une histoire tragique

Au premier regard, la Chapelle Sainte-Croix ne paie pas forcément de mine. Située au 145 rue de Créqui, elle semble presque invisible dans le paysage urbain des Brotteaux. Pourtant, derrière sa grille sobre se cache un lieu de mémoire unique.

Il suffit de descendre quelques marches pour découvrir la crypte des Brotteaux, un ossuaire impressionnant où s’entassent crânes et ossements. Une vision saisissante qui nous ramène directement aux événements dramatiques qui ont marqué Lyon en 1793, lors du célèbre Siège de Lyon.

Quand Lyon bascule dans la Terreur

Pour comprendre l’existence de cet ossuaire, il faut revenir à l’une des périodes les plus violentes de l’histoire française : la Terreur révolutionnaire. En 1793, la ville de Lyon se soulève contre le pouvoir central. La Convention nationale, qui dirige alors la France, décide d’écraser la rébellion. L’Armée des Alpes est envoyée pour reprendre la ville. La répression est terrible.

Les arrestations se multiplient, les tribunaux révolutionnaires prononcent des condamnations à mort à un rythme effréné et la guillotine installée en ville ne suffit plus. Très vite, les autorités optent pour une méthode expéditive : des exécutions collectives dans la plaine des Brotteaux, alors un marécage situé hors de la ville. Entre octobre 1793 et avril 1794, près de 2000 Lyonnais, hommes, femmes et parfois très jeunes, sont exécutés.

Un monument pour ne jamais oublier

Après la chute de Robespierre, les familles des victimes souhaitent rendre hommage aux disparus. Dès 1795, un premier monument commémoratif est construit sur le lieu des massacres. Mais l’histoire de ce mémorial est mouvementée. Incendies, destructions et réaménagements urbains entraînent plusieurs reconstructions successives. Finalement, au début du XXᵉ siècle, une nouvelle chapelle est bâtie : la Chapelle Sainte-Croix, conçue par l’architecte Paul Pascalon.

Les ossements retrouvés dans les fosses communes sont alors rassemblés dans une crypte souterraine. C’est ce lieu que l’on peut encore découvrir aujourd’hui : un ossuaire spectaculaire, où les restes humains sont conservés grâce à la chaux versée sur les corps après les exécutions…

Une visite au cœur de l’histoire lyonnaise

Entrer dans la crypte des Brotteaux, c’est vivre une expérience unique. Dans cette salle règne un silence presque irréel. Au-dessus, dans la nef de la chapelle, des plaques de marbre gravées portent les noms des « Victimes lyonnaises immolées en 1793-1794 » . On y découvre l’âge, le métier et parfois l’origine des victimes : artisans, commerçants, domestiques ou religieux.

Autant d’histoires individuelles qui rappellent que derrière les grandes pages de l’histoire se cachent toujours des destins humains. Aujourd’hui encore, ce lieu reste relativement confidentiel. Une plongée rare et bouleversante dans l’un des épisodes les plus marquants de l’histoire lyonnaise.

Infos pratiques

Chapelle Sainte-Croix – Crypte des Brotteaux

145 rue de Créqui

69006 Lyon