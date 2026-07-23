6 escapades estivales à moins de 2h30 de Lyon

L’été est là et c’est l’occasion rêvée pour partir en excursion. Du Pilat au lac de Nantua, en passant par le Beaujolais et l’Ardèche, voici 6 idées d’escapades estivales à moins de 2h30 de Lyon.

Le Mont Pilat : un shot de nature

Le soleil est au rendez-vous, les oiseaux chantent, les sentiers de randonnée ont rouvert et les villages sont en effervescence… Et justement, à cheval entre la vallée du Rhône et la plaine du Forez, ce massif granitique offre une grande diversité de paysages tout en constituant un terrain de jeu idéal pour les amoureux de la nature. Pourtant, ce massif qui culmine à 1 432 mètres au Crêt de la Perdrix reste assez peu connu alors qu’il se situe à seulement 45 minutes de Lyon.

Le parc naturel régional du Pilat propose de nombreux sentiers balisés accessibles à tous les niveaux. Du panoramique circuit des Crêts aux itinéraires plus sauvages menant vers cascades et gorges, en passant par des chemins plus intimistes à l’ombre des forêts : il y en a pour tous les goûts ! Pour les plus aventureux, les activités ne manquent pas : vélo, trottinette tout-terrain, mobylette vintage ou découverte de la Via Fluvia.

Le petit plus estival : les landes offrent un refuge de fraîcheur bienvenu, et les forêts de hêtres procurent une ombre appréciable lors des grandes chaleurs.

Le Beaujolais : villages en pierres dorées

Le Beaujolais, ce n’est pas seulement le vin nouveau. En été, ce territoire vallonné voit ses vignes se couvrir de grappes, tandis que les pierres dorées des villages se mêlent au soleil. Alors que les routes de campagne ont repris vie, les panoramas sur les collines douces et les vignes s’étendent à l’infini. Une saison idéale pour parcourir cette région à moins de 45 minutes de Lyon, loin de la foule de l’automne.

Un itinéraire au cœur des villages aux pierres dorées s’impose : Oingt, Ternand, Beaujeu, Charnay, Châtillon-d’Azergues, Bagnols ou Theizé – nombre de ces lieux méritent à eux seuls le déplacement. Entre cité médiévale fortifiée, capitale historique du Beaujolais et charmants panoramas, cette région offre un patrimoine architectural unique. Sans oublier la Route des Vins du Beaujolais qui se découvre aussi à vélo, sur les petites routes départementales. En fin de journée, le verre de vin est largement mérité.

Le petit plus estival : les vignes chargées de raisins mûrissants qui s’étendent à perte de vue, et les terrasses ombragées des villages pour ralentir et se rafraîchir.

Le Cirque de Saint-Même : cascades en Chartreuse

Une autre idée d’escapade estivale, située à moins de 2h de Lyon, se trouve au cœur de la réserve naturelle nationale des Hauts de Chartreuse. Le Cirque de Saint-Même abrite quatre cascades dominées par des falaises calcaires de 500 mètres de haut. Si elles sont plus timides en hiver, en été, elles offrent une fraîcheur naturelle appréciée, transformant ce site en écrin de verdure qui rompt avec la chaleur.

La bonne nouvelle, c’est que ce spectacle naturel reste accessible. Une boucle de 30 minutes permet de découvrir le cirque, une randonnée d’1h30 emmène les visiteurs entre les cascades et, pour les plus sportifs, une boucle de 4 heures est possible au départ de Saint-Pierre-d’Entremont.

Le petit plus estival : l’air frais des cascades et l’ombre des falaises en font un refuge idéal lors des pics de chaleur estivaux.

Nantua et le lac du Bugey : eaux turquoise et gastronomie

Situé à environ 1h de Lyon et encaissée entre des falaises calcaires boisées, la ville borde un lac aux eaux bleu-vert – une couleur due à la présence de particules calcaires en suspension qui filtrent la lumière. Si au printemps l’eau est encore fraîche pour se baigner, en été, les eaux se réchauffent et les plages en accès libre en font un cadre parfait pour se prélasser lors des longues journées estivales.

La ville elle aussi vaut le détour pour sa spécialité gastronomique : la quenelle de brochet sauce Nantua, préparée à base de beurre d’écrevisse. On la trouve dans les bouchons lyonnais, mais Nantua en est le chef-lieu et des adresses en ville la servent dans sa version traditionnelle, une escapade dépaysante et gourmande !

Le petit plus estival : les eaux turquoise du lac atteignent leur température idéale pour la baignade entre juillet et août.

Le Puy-en-Velay : une cathédrale sur un volcan

Le Puy-en-Velay est de ces villes au visage unique, que l’on trouve à 2h de trajet en partant de Lyon. Son centre historique, classé au patrimoine mondial de l’Unesco comme point de départ du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, est dominé par deux pitons volcaniques. En haut de ces deux pics, ont été construites une chapelle romane du Xe siècle et une statue de la Vierge de 16 mètres. La cathédrale Notre-Dame-du-Puy, joyau de l’architecture romane auvergnate, surplombe elle aussi la ville, perchée du haut de ses rochers.

Le marché du samedi matin, l’un des plus animés de Haute-Loire, est l’occasion de rapporter la fameuse lentille verte du Puy et la verveine du Velay, liqueur locale aux notes herbacées parfaite pour un apéritif estival. Pour les pèlerins du dimanche, la montée au rocher Corneille par les escaliers offre un panorama à 360° sur la ville et ses volcans environnants.

Le petit plus estival : les longues soirées estivales permettent de profiter des terrasses et des éclairages nocturnes sur les pitons volcaniques.

L’Ardèche : villages perchés et rivières sauvages

L’Ardèche, ce sont les gorges et les descentes en canoë — et l’été, c’est la saison reine pour en profiter. Mais pour sortir des sentiers battus, on y trouve également des villages perchés sur des éperons rocheux, des rivières sauvages et des forêts de châtaigniers qui offrent de l’ombre sur les sentiers. Balazuc, classé parmi les Plus Beaux Villages de France, dévoile ses maisons de pierre accrochées à une falaise calcaire au-dessus des gorges. Vogüé, Rochemaure, Alba-la-Romaine : chaque village a son caractère, son belvédère et ses ruelles qui méritent de s’y rendre, en à peine 2h30.

Les terrasses des cafés sont animées, les marchés estivaux battent leur plein et les sentiers de randonnée matinaux permettent d’éviter les heures les plus chaudes. La rivière quant à elle reflète les rayons du soleil et invite aux baignades dans ses recoins préservées.

Le petit plus estival : les descentes en canoë sur les gorges de l’Ardèche sont LE classique de l’été (attention à réserver à l’avance) et les baignades permettent de se rafraîchir entre les visites des villages.

L’été est là, et c’est la saison idéale pour tester ces 6 escapades estivales, qui plus est, à moins de 2h30 de Lyon.