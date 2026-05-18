La plus grande forteresse médiévale d’Europe à une heure de Rennes

À 50 minutes de Rennes, une forteresse de 2 hectares, 13 tours et 1 000 ans d’histoire défie le temps, et pourtant, peu de Français la connaissent vraiment.

Il est de ces moments où l’on est silencieux devant la grandeur de l’histoire qui se montre face à nous. Où l’on se sent tout petit devant un monument qui a vu passé les années, les affrontements, et les guerres. Le château de Fougères est un incontournable lors de votre passage dans la capitale bretonne. Des remparts de granit sombre aux immenses tours, avec la rivière qui fait le tour de l’édifice. Le tout sur deux hectares, avec 13 tours et des courtines qui ont tenu tête aux rois d’Angleterre, aux rois de France et à pas mal d’autres ennuis historiques. Bienvenue dans l’une des plus grandes forteresses médiévales d’Europe, et l’une des mieux conservées.

Un château né d’une frontière explosive

Pour comprendre pourquoi ce château est si colossal, il faut savoir où il se trouve : aux portes de la Bretagne, exactement là où le duché touchait les terres contrôlées par les rois anglais implantés en Normandie et les rois de France installés en Anjou. Fougères, c’était la case de départ de toutes les invasions, le verrou qu’il fallait briser pour entrer en Bretagne. Tout commence à la fin du Xe siècle avec un modeste fortin en bois. Puis, au fil des siècles et des menaces, la forteresse grandit, se muscle, se pare de défenses. Les seigneurs de Fougères, puis les ducs de Bretagne, y déversent pierre sur pierre pendant quatre cents ans, du XIIe au XVe siècle, pour en faire ce monstre défensif : trois enceintes, des machicoulis, des meurtrières, des douves naturelles formées par la rivière Nançon qui encerclent le site. Le résultat ? Un dictionnaire grandeur nature de l’architecture militaire médiévale. En une seule visite, on comprend comment les bâtisseurs du Moyen Âge adaptaient leurs techniques au fil des siècles et des nouvelles armes, l’évolution est littéralement gravée dans la pierre.

Quand le château de Fougères est devenu une fabrique de chaussures

En 1488, Charles VIII assiège Fougères. La forteresse tombe. Et avec elle commence le rattachement de la Bretagne à la France. Ce château a donc, en quelque sorte, scellé l’histoire d’une région tout entière. Après le mariage de la duchesse Anne de Bretagne avec le roi de France, le château est progressivement abandonné. Il devient prison au XVIIIe siècle. Puis, avec une créativité toute industrielle, une fabrique de chaussures s’y installe au XIXe siècle. Classé Monument historique en 1862, le château est racheté par la municipalité de Fougères en 1892. On commence à le restaurer, à lui redonner sa superbe. Et aujourd’hui, il offre un visage presque identique à celui du XVe siècle, ce qui tient du miracle quand on voit par quelles mains il est passé.

Balzac, Hugo, Lawrence d’Arabie : le château qui inspire les plus grands auteurs

Il faut croire que la forteresse a quelque chose qui délie les plumes. En octobre 1828, un certain Honoré de Balzac séjourne plusieurs semaines à Fougères. Il visite le château, arpente la région, prend des notes. L’année suivante paraît Les Chouans, son premier roman signé de son vrai nom, une fresque sur la résistance royaliste bretonne pendant la Révolution. Fougères est dans chaque ligne. Victor Hugo, lui, s’inspire de la tour Mélusine pour Quatre vingt-Treize (1879). Il l’a décrit avec une précision presque obsessionnelle : « une haute et large tour, à six étages, percée çà et là de quelques meurtrières, ayant pour entrée et pour issue unique une porte de fer donnant sur un pont-châtelet. » La tour Mélusine existe toujours. On peut la gravir. L’oubliette au sol aussi, tantôt prison, tantôt garde-manger selon les époques.

Et puis, en 1907, un jeune homme de 19 ans venu d’Oxford parcourt les châteaux forts d’Europe pour sa thèse. Il s’appelle T.E. Lawrence, le futur Lawrence d’Arabie. Après sa visite à Fougères, il écrit : « Il n’y a pas d’extérieur plus beau, j’en suis certain. » Un homme qui a vu à peu près tout ce que la Terre a à offrir. Et c’est à Fougères qu’il pose sa superlative.

À lire également: Cette superbe cité médiévale avec son port pittoresque possède un sanctuaire unique au monde

Ce qu’il faut vraiment voir (et ne pas rater)

On entre par la place Raoul II, le nom du seigneur qui fit beaucoup pour agrandir la forteresse. Dès les premiers pas, l’échelle est saisissante. Les remparts semblent engloutir le ciel. Les trois tours principales (Mélusine, Surienne et Raoul II) abritent une scénographie qui retrace l’histoire des Marches de Bretagne. Les courageux qui bravent les marches de la tour Mélusine sont récompensés par un panorama qui donne le vertige.

En dehors des tours, on peut flâner dans les cours intérieures, marcher sur les chemins de ronde, imaginer les garnisons, les arbalètes, les « bouches à feu » qui défendaient ces murs. L’été, des animations médiévales (combats, tir à l’arbalète, reconstitutions) donnent chair aux pierres. Même sans elles, le château n’a pas besoin de mise en scène pour impressionner.

En sortant, ne ratez pas l’église Saint-Sulpice, juste à côté, avec sa nef en forme de carène de bateau renversée et son chœur baroque qui détonne joliment. Et remontez jusqu’au jardin public de la Place aux Arbres pour voir le château d’en haut, le panorama sur la forteresse, le quartier médiéval et la vallée vaut à lui seul le détour.

Château de Fougères

Place de Pierre Symon, 35300 Fougères

Plein tarif : 14€

Tarif réduit: 8€