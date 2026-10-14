Festival Lumière 2026 à Lyon : le programme des 10 films à voir

Du 10 au 18 octobre 2026, le Festival Lumière fait de Lyon la capitale du cinéma de patrimoine. Salle noire, on allume les projecteurs dans toutes les grandes salles de Lyon et de sa métropole pour plus de 400 séances avec des classiques, des pépites et des projections spéciales pour célébrer le 7e art. À l’occasion de cette 18e édition, retour sur l’histoire de ce rendez-vous incontournable du cinéma, avec en bonus notre sélection de 10 films et séances à voir cette semaine (testés et approuvés !).

Le Festival Lumière 2026 en bref

Dates : du 10 au 18 octobre 2026

Lieu : Lyon et plusieurs communes de la métropole

Prix Lumière 2026 : Joel et Ethan Coen

Remise du Prix Lumière : vendredi 16 octobre à 19h45 au Centre de Congrès

Village Cinéma : Cité de la Métropole de Lyon, Grand Hôtel-Dieu

Un festival né à Lyon, berceau du cinéma

Créé en 2009 par l’Institut Lumière, à l’initiative de Thierry Frémaux et Bertrand Tavernier, le Festival Lumière est devenu un grand rendez-vous du cinéma classique. Le choix de Lyon n’a rien d’anodin : c’est dans le quartier de Monplaisir que Louis et Auguste Lumière ont inventé le cinématographe. Chaque année en octobre, la ville rend hommage aux grands noms du septième art à travers le Prix Lumière.

Cette année, le précieux sera remis vendredi 16 octobre aux frères Coen (comme une référence aux frères Lumière) : Joel et Ethan Coen, auteurs, entre autres, de Fargo, The Big Lebowski ou encore No Country for Old Men. Et parmi les invités de marque de cette édition figurent Tsui Hark, Agnès Jaoui, Zhang Ziyi, Todd Haynes, Nadine Labaki, Robert Eggers ou encore Wim Wenders. Sans oublier les rétrospectives consacrées à Ettore Scola, Norman Jewison et Louis Daquin, ainsi qu’un parcours autour des femmes cinéastes.

Une nouveauté en 2026 : le Village Cinéma s’installe au Grand Hôtel-Dieu

La grande nouveauté de 2026 est l’arrivée du festival dans un nouveau lieu emblématique de la ville : la Cité de la Métropole de Lyon dans le Grand Hôtel-Dieu. Le Village Cinéma du festival s’y installe pour la première fois, dans ce lieu étroitement lié à l’histoire des frères Lumière.

Ouvert à toutes et à tous et en entrée libre, il accueille les passants toute la journée pour un café, un repas ou pour vagabonder dans les espaces bar, librairie et marché DVD. L’Institut Lumière et la rue du Premier-Film restent néanmoins le cœur battant de l’événement, avec les salles du Hangar et la Villa Lumière.

10 films et séances à voir au Festival Lumière 2026

Car les séances sont nombreuses et toutes plus tentantes les unes que les autres, voici notre sélection de 10 films et séances à découvrir cette semaine :

Nuit géante des frères Coen : sam. 17 oct. dès 20 h 45, Halle Tony-Garnier. Au programme : Arizona Junior (1987), Fargo (1996), No Country for Old Men (2007) et Burn After Reading (2008).

Metropolis , Fritz Lang, ciné-concert (1927) : jeu. 15 oct. à 20 h (Auditorium de Lyon).

Danse avec les loups , Kevin Costner (1990) : mer. 14 oct. à 18 h 30 (Pathé Bellecour), sam. 17 oct. à 19 h 15 (UGC Confluence), dim. 18 oct. à 16 h 30 (UGC Astoria).

Une journée particulière , Ettore Scola (1977) : jeu. 15 oct. à 13 h 45 (UGC Confluence), sam. 17 oct. à 11 h 15 (UGC Astoria), dim. 18 oct. à 14 h 30 (Pathé Bellecour).

Comme une image , Agnès Jaoui (2004) : mer. 14 oct. à 17 h 30 (UGC Astoria).

Le Point du jour , Louis Daquin (1949) : jeu. 15 oct. à 11 h 15 (Cinéma Comœdia), dim. 18 oct. à 16 h 15 (Institut Lumière).

La Dérive , Paula Delsol (1964) : jeu. 15 oct. à 10 h 45 (UGC Confluence), ven. 16 oct. à 10 h 45 (UGC Confluence), sam. 17 oct. à 11 h 45 (Institut Lumière).

Capharnaüm , Nadine Labaki (2018) : mer. 14 oct. à 20 h (UGC Astoria), jeu. 15 oct. à 20 h (Pathé Bellecour).

Ghost in the Shell , Mamoru Oshii (1995) : mer. 14 oct. à 22 h 15 (Institut Lumière), ven. 16 oct. à 19 h 45 (UGC Confluence), sam. 17 oct. à 11 h 15 (Cinéma Comœdia), dim. 18 oct. à 16 h 30 (UGC Confluence).

Dernier train pour Busan, Yeon Sang-ho (2016) : ven. 16 oct. à 20 h 45 (UGC Confluence), sam. 17 oct. à 20 h (UGC Ciné Cité Internationale).

Entre restaurations, projections exceptionnelles, masterclasses ou encore ciné-concerts, le Festival Lumière offre de quoi remplir toute la semaine côté sorties à Lyon ! La programmation complète et les billets sont disponibles sur le site du Festival Lumière.

Questions fréquentes sur le Festival Lumière 2026

Quand a lieu le Festival Lumière 2026 à Lyon ?

La 18e édition du Festival Lumière se déroule du 10 au 18 octobre 2026 à Lyon et dans plusieurs salles de la métropole.

Qui reçoit le Prix Lumière en 2026 ?

Le Prix Lumière 2026 est remis aux réalisateurs Joel et Ethan Coen le vendredi 16 octobre au Centre de Congrès de Lyon.

Où se trouve le Village Cinéma du Festival Lumière 2026 ?

Pour la première fois en 2026, le Village Cinéma s’installe à la Cité de la Métropole de Lyon, dans le Grand Hôtel-Dieu. Son accès est libre.

Photo en Une : Festival Lumière