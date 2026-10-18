À Lyon, ce jardin avec une vue imprenable a été offert par Montréal

Et oui, le Jardin des Curiosités, parc intimiste du 5e arrondissement de Lyon qui offre l’un des plus beaux panoramas sur la ville, a bien été offert par Montréal ! Perché sur les hauteurs de Saint-Just, cet écrin de verdure a été créé pour célébrer les 20 ans de coopération entre les deux villes. Derrière ses paysages et ses chaises-sculptures se cache une belle histoire d’amitié franco-québécoise que peu de visiteurs connaissent…

Un cadeau de Montréal pour les 20 ans de coopération avec Lyon

C’est à l’occasion du vingtième anniversaire des relations de coopération et d’échange entre Lyon et Montréal que la métropole québécoise a décidé d’offrir un jardin à la ville de Lyon. Imaginé à la fin des années 1990, le Jardin des Curiosités est ouvert au public depuis août 2001.

Cet espace a permis de transformer d’anciens espaces urbains en lieu de pause poétique et au vert, loin de l’agitation du centre-ville. Et coup de bol : installé sur les hauteurs de Saint-Just, il offre, par la même occasion, une vue exceptionnelle sur la ville !

Des créateurs québécois pour dessiner le jardin

Pour lui donner son identité avant d’en faire cadeau à Lyon, la ville de Montréal a fait appel à plusieurs créateurs québécois : le sculpteur Michel Goulet, l’agence montréalaise d’architecture et de design urbain Daoust Lestage, fondée par Réal Lestage et Renée Daoust, ainsi que Julie Saint-Arnault et Micheline Clouard, de Vlan Paysages.

Le belvédère, qui offre une vue plongeante sur Lyon, s’organise en petits espaces carrés reproduisant la topographie du paysage montréalais. Des chaises-sculptures gravées de poèmes sont également disséminées dans le parc : ces oeuvres de Michel Goulet invitent à s’interroger sur notre faculté de contemplation. Il suffit de s’y asseoir et de rêvasser en admirant la vue, qui s’étend parfois jusqu’aux Alpes et même au mont Blanc par temps clair !

Lyon a rendu la pareille avec un Jardin de Lyon à Montréal

Lyon a évidemment rendu la pareille, en offrant à Montréal son propre jardin, inauguré en 2000 sur la place J.-Ernest-Laforce, à l’angle des rues Berri et Viger, dans le quartier de Ville-Marie (pour les chanceux qui connaissent un peu Montréal…).

Conçu par le sculpteur Jean-François Gavoty et le paysagiste Guerric Péré, il réunit douze tiges en acier inoxydable : six portent des luminaires et six autres des sculptures en bronze. Deux jardins, de part et d’autre de l’Atlantique, qui témoignent de l’amitié entre les deux villes.

Aujourd’hui, le Jardin des Curiosités est plus discret que Fourvière, alors qu’il offre l’un des plus beaux panoramas sur Lyon. Un secret bien gardé, dira-t-on… et peut-être pour le mieux !

Infos pratiques

Jardin des Curiosités – Ville de Lyon

Adresse : Place Abbé-Larue, Lyon 5e.

Accès : Funiculaire F1, arrêt Saint-Just, puis quelques minutes à pied.

Horaires : Variables selon la saison (08h-20h/22h)

Tarifs : Gratuit.

Photo en Une : Adobe Stock / jasckal