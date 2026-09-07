La légende du Gros Caillou de la Croix-Rousse à Lyon

Au cœur du quartier de la Croix-Rousse, sur l’esplanade qui porte son nom, trône un intrigant bloc de pierre. Derrière son allure de simple curiosité géologique, celui qu’on appelle le Gros Caillou abrite une légende lyonnaise.

Un vestige des glaciers

S’il a bien été découvert à Lyon, le Gros Caillou nous arrive de plus loin : ce bloc de quartzite provient en réalité des Alpes. Il aurait été arraché par les glaciers il y a environ 140 000 ans et déplacé par le glacier du Rhône pendant la glaciation de Riss, pour achever sa course plusieurs centaines de kilomètres plus loin, sur la colline de la Croix-Rousse.

Il n’a été mis au jour qu’en 1861, lorsque des ouvriers construisant le premier funiculaire reliant la Presqu’île à la Croix-Rousse tombèrent sur cette roche impossible à briser, qu’il fallut extraire avant de poursuivre le chantier. Il est installé sur un socle le 12 avril 1891, au bout du boulevard de la Croix-Rousse, d’où il domine la ville.

Le cœur de l’huissier sans pitié

C’est de cette découverte qu’est née une légende. Alors que Dieu se baladait dans la Croix-Rousse à la recherche de quelqu’un à rendre meilleur, il tomba sur un huissier de justice sans scrupule, en train d’expulser une famille de canuts de leur logement. Les pleurs et les prières de la famille pour être épargnée ne changeaient pas la sentence : l’huissier ne voulait rien entendre.

Il n’avait pas de cœur ? Ainsi soit-il ! Dieu transforma son cœur en pierre et le condamna à pousser ce caillou à travers la ville, jusqu’à croiser quelqu’un d’encore plus méchant que lui. Plus il avançait, plus la pierre grossissait. Il s’arrêta, épuisé, de retour à la Croix-Rousse, lorsqu’il croisa un régisseur d’immeuble. Il pensait avoir trouvé pire que lui : celui qui obligeait les huissiers à faire partir les locataires.

Toujours installé sur l’esplanade du Gros Caillou, le rocher est devenu l’un des emblèmes du quartier de la Croix-Rousse. Un petit « frère » du même type a même été retrouvé récemment lors de travaux de voirie, probablement issu des Préalpes et qui serait apparu il y a environ 140 000 ans.

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