Vulcania : 5 raisons de visiter le parc le plus explosif d’Auvergne

en partenariat avec Vulcania

Au cœur des volcans de la chaîne des Puys et à seulement 15 km de Clermont-Ferrand, Vulcania est une expérience unique en Europe mêlant aventure scientifique, sensations fortes, pédagogie et expériences immersives. En 2026, le site auvergnat surprend encore avec une programmation inédite dans le plus grand planétarium de France, un nouveau spectacle nocturne, une nouvelle attraction dynamique et même un nouveau rendez-vous musical. On vous liste 5 excellentes raisons d’aller y faire un tour cet été.

1. Plonger au cœur des volcans d’Auvergne

Impossible de visiter Vulcania sans partir à la rencontre des géants endormis de la région. Des attractions comme : Réveil des Géants d’Auvergne vous embarquent dans un univers fascinant, à travers les éruptions, la formation des paysages et les mystères géologiques. Découvrez aussi des animations dynamiques et des expériences scientifiques, notamment à l’Atelier des volcans. Avec le film « Regards sur les volcans », projeté sur un écran géant de 415 m², vous parcourez les volcans actifs du monde entier : une immersion ludique et spectaculaire, dont on ressort avec l’impression d’avoir frôlé la lave.

2. Explorer les étoiles dans le plus grand planétarium de France

Direction un planétarium à couper le souffle, qui dispose d’un dôme immersif de 22 mètres de diamètre : le plus grand de France. Confortablement installé sous une immense coupole, vous voyagez à travers l’Univers grâce à une programmation renouvelée : À la conquête des astéroïdes (diffusion du 25 mars au 5 juillet) ; Destination Lune (diffusion du 2 septembre au 1er novembre), Rencontres dans la Voie lactée (faites l’expérience d’un voyage dans notre galaxie) ou encore La grande aventure du système solaire (une aventure spatio-temporelle périlleuse à bord du fabuleux Observatorium). Une expérience immersive qui plaît autant aux enfants qu’aux adultes.

3. Tester Namazu, un roller coaster unique en France

Avis aux amateurs de sensations : Namazu est un roller coaster indoor qui vous propulse dans une base scientifique installée sur une zone sismique active… et bien sûr, rien ne se passe comme prévu. Résultat : une aventure immersive, rythmée et pleine de surprises. L’attraction a d’ailleurs été sacrée meilleure nouveauté européenne lors des Parksmania Awards 2021. Inspirée d’une légende japonaise fascinante, elle tire son nom d’un gigantesque poisson-chat mythique, le Namazu, censé provoquer les séismes en se débattant dans les profondeurs lorsque le dieu chargé de le maintenir s’assoupit. À peine arrivé dans la base avancée, vous êtes briefé par une équipe de scientifiques sur le qui-vive. L’activité sismique s’intensifie. Pas le temps de tergiverser : vous embarquez à bord de véhicules tout-terrain pour rejoindre la zone d’étude. Mais sur ce terrain imprévisible, chaque secousse peut tout faire basculer… et la mission va s’avérer pleine de rebondissements.

4. Un terrain de jeu idéal pour les enfants

Vulcania pense aussi aux plus jeunes, avec des univers spécialement conçus pour eux. Entre la Cité des Enfants (sur le modèle de la Cité des Sciences et de l’industrie, un lieu Universcience, Paris, les enfants peuvent expérimenter à travers des activités ludiques aux thématiques variées), la Forêt des Dragons (où vous cheminez à la rencontre des dragons et de leurs légendes dans une promenade ludique dans les sous-bois) et des animations autour des contes et légendes, les enfants peuvent explorer, grimper, apprendre et rêver. Tout est fait pour éveiller leur curiosité tout en s’amusant !

5. Un été rythmé par les spectacles

En 2026, Vulcania propose un nouveau spectacle Son, Lumières et Pyrotechnie : Primordia. Ce spectacle sera joué lors de 12 journées spéciales avec nocturne pour finir en beauté certaines journées estivales. 4 soirées Astronomiales qui permettent de mieux comprendre le ciel et les étoiles sont également proposées cet été. Enfin, Vulcania crée l’évènement avec la création d’un évènement hybride Parc & Musique en partenariat avec le Festival Europavox : les Soirées Volcaniques ! Alors que les attractions restent ouvertes, les visiteurs deviennent des spectateurs en profitant aussi de concert avec des têtes d’affiches telles que Keziah Jones, Selah Sue & The Gallands ou encore Aupinard (les 22 et 23 juillet) !

Infos pratiques : un parc accessible

Dernier bon point (et pas des moindres) : Vulcania sait aussi se montrer très pratique. Facilement accessible depuis Clermont-Ferrand (moins de 20min), le parc propose une politique tarifaire avantageuse avec des tarifs enfants appliqués jusqu’à 16 ans inclus et des billets adultes à moins de 30€. De quoi organiser une sortie sans prise de tête, en famille ou entre amis. Science, nature et divertissement s’y mêlent avec intelligence : Vulcania offre une expérience unique en Europe et réussit le pari de rendre la connaissance aussi fun qu’accessible.

Vulcania en Auvergne 2 Route de Mazayes, 63230 Saint-Ours