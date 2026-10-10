Lyon : 5 cliniques de référence pour une greffe capillaire

En partenariat avec Racine Carrée Lyon

Lyon a longtemps été l’angle mort de la greffe capillaire en France, coincée entre Paris et les destinations étrangères low-cost. Ce temps est révolu : la capitale des Gaules abrite aujourd’hui plusieurs cliniques spécialisées en greffe de cheveux, avec des techniques de pointe, des tarifs plus accessibles et un suivi médical rigoureux. De Racine Carrée à la Clinique Crillon, en passant par CELEST, la Clinique des Champs-Élysées et Beaujour, tour d’horizon de 5 cliniques de référence pour une greffe capillaire à Lyon.

1. Racine Carrée : le nouveau venu qui change réellement la donne

Avec ses plus de 5 000 patients satisfaits, Racine Carrée a débarqué à Lyon début 2026 avec une promesse claire : rendre la greffe capillaire haut de gamme plus accessible. Installé au 46 rue Molière dans le 6e arrondissement, le centre s’impose comme le plus grand espace 100% dédié à la greffe capillaire et les implants de poils de la région, à la différence d’autres structures proposant également des actes esthétiques plus larges. On est loin de la clinique froide et intimidante : 400 m², cinq salles d’intervention, deux salles de soins, le tout dans une architecture contemporaine pensée pour mettre à l’aise.

Côté prix, la transparence est de mise avec des tarifs affichés dès le départ (à partir de 2 000 €), un suivi sur 12 mois, et des premiers patients très satisfaits des premiers résultats. Les techniques maîtrisées incluent la FUE (Follicular Unit Extraction) à la lame saphir, le stylet CHOI, ainsi que les greffes de barbe et de sourcils. Les premiers résultats sont visibles dès trois mois et le résultat définitif à douze mois, avec un accompagnement sur-mesure et sur le long terme, qui fait la différence.

Adresse : 46 rue Molière, 69006 Lyon

Site : centre-racine2.com

2. Centre Capillaire de la Clinique Crillon : plus de 25 ans d’expertise capillaire

Le centre de la Clinique Crillon situé au 84 boulevard des Belges dans le 6e, propose un parcours complet : bilan capillaire personnalisé (via Trichoscale et OligoCheck), traitements médicaux (PRP, mésothérapie, exosomes ou encore Tricopat), dermographie et microgreffes avec des techniques de pointe (FUE et CHOI), mais aussi des interventions variées telles que la greffe de barbe, la greffe de sourcils, l’implantation de fibres synthétiques, et même la greffe de moustache !

Adresse : 84 boulevard des Belges, 69006 Lyon

Site : cheveux.cliniquecrillon.com

3. CELEST Médipôle : l’option médicale côté Villeurbanne

Situé au 171 rue Léon Blum à Villeurbanne (juste en face du Médipôle), le centre CELEST dispose d’un ancrage médical, réunissant 4 chirurgiens, un médecin généraliste spécialisé et des infirmières qualifiées. Garantie d’une prise en charge sûre dans un environnement moderne, pour des greffes FUE et FUT. La greffe FUT (Follicular Unit Transplantation), que l’on trouve plus rarement dans les centres lyonnais, étant exigeante mais plus rapide que la FUE, et nécessitant seulement 2 à 6 heures d’intervention contre 5 à 8 heures pour la FUE.

Ce qui le différencie : une orientation médicale, avec bilans pré-opératoires approfondis et protocoles post-greffe stricts.

Adresse : 171 rue Léon Blum, 1er étage, 69100 Villeurbanne

Site : https://www.celest-lyon.com/

4. Clinique des Champs-Élysées Lyon : le réseau national en plein cœur du 6e

Forte de son réseau national de plus de 21 centres, la Clinique des Champs-Élysées a posé ses valises boulevard des Brotteaux, dans le 6e arrondissement de Lyon, à deux pas du parc de la Tête d’Or. L’enseigne originaire de Paris apporte avec elle l’une des techniques les plus sûres, également utilisée par les autres cliniques, pour la greffe capillaire : la FUE, consistant à greffer chaque unité folliculaire à l’unité. Le greffon est prélevé directement sur le patient, permettant d’éviter tout risque de rejet.

Avec plus de 60 ans d’existence, l’enseigne garantit des techniques et des protocoles éprouvés, assurant une qualité médicale homogène. Et petit plus pour la cicatrisation : ils proposent une séance LED afin d’optimiser la cicatrisation et la repousse du poil.

Adresse : 53 boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon

Site : https://www.clinique-des-champs-elysees-lyon.fr/

5. Beaujour Lyon Ouest : l’expertise capillaire à deux pas de Lyon

Installé non loin de l’hyper-centre lyonnais, plus précisément à Tassin-la-Demi-Lune, le centre Beaujour regroupe 4 studios d’expertise : le rajeunissement, les soins de la peau et la silhouette, l’épilation laser et… la pilosité. Pour remédier aux problématiques de perte de cheveux, ils proposent également les deux solutions fiables et durables de greffe capillaire : la FUE et la FUT. Toute intervention est précédée d’un bilan capillaire approfondi réalisé avec l’un de leurs médecins pour évaluer la zone donneuse, la densité ou le stade de la perte de cheveux.

Présent dans toute la France et avec deux autres centres à Lyon Est, le centre arbore un design épuré et chaleureux, qui conviendra particulièrement aux Lyonnais de l’ouest et aux patients en quête d’un centre à taille humaine.

Adresse : 13 avenue Victor Hugo, 69160 Tassin-la-Demi-Lune

Site : https://beaujour.com/centres/lyon/

Lyon n’a plus rien à envier à Paris ou ailleurs en matière de greffe capillaire : les cliniques se sont multipliées, les techniques se sont affinées et les tarifs sont devenus plus accessibles. Reste à choisir l’adresse qui correspond à votre profil, et à ne pas faire l’impasse sur la consultation préalable, première étape indispensable vers un résultat réussi !