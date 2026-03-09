Les friperies incontournables de Lyon

À Lyon, la mode ne se consomme plus, elle se chine. Entre pièces des années 90, accessoires rétro et pépites griffées, la capitale des Gaules regorge d’adresses où dénicher des trésors sans exploser son budget. Que vous soyez fan de vintage, adepte de streetwear ou simplement curieux de passer à la seconde main, voici notre top 5 des friperies lyonnaises où chiner stylé, et responsable.

1 – Fripes Ketchup – L’élégance vintage

Dans le 1er arrondissement, Fripes Ketchup s’est imposée comme une valeur sûre. Derrière sa devanture discrète du 25 rue Sergent Blandan, on découvre un espace à la déco sombre et soignée, presque galerie d’art. Sur deux niveaux, la sélection est pointue : vestes structurées, bijoux 70’s, lunettes rétro et accessoires bien choisis. L’atmosphère intimiste donne l’impression de fouiller dans un dressing privé. Les pièces semblent flotter, suspendues comme des souvenirs d’époque.

📍 25 Rue Sergent Blandan, 69001 Lyon

🕒 Du lundi au samedi, 13h30–19h30

2 – Elephant Vintage Store – Le temple du streetwear

Avis aux amateurs de maillots de football old school et de sneakers d’époque : Elephant Vintage Store est une référence depuis 2011. Située au 19 rue Hippolyte Flandrin, cette boutique mixte explore les décennies 70’s à 2000’s avec une forte dominante sportswear. La caverne d’Ali Baba des nostalgiques des années 90. On y trouve des jeans larges, des vestes logo XXL et même des modèles deadstock. Son petit frère, Elephanteau, complète l’offre à quelques rues.

📍 19 Rue Hippolyte Flandrin, 69001 Lyon

🕒 Du mardi au samedi

3 – Look Vintage – La pépite du Vieux-Lyon

Direction le 5e arrondissement, quai de Bondy. Look Vintage mise sur la qualité plus que la quantité. Petite boutique chaleureuse, accueil aux petits soins et sélection unisexe : ici, chaque pièce est choisie avec attention. On aime l’ambiance quartier et la sensation de trouver LA veste ou LE manteau qu’on ne verra sur personne d’autre. Une adresse parfaite après une balade dans le Vieux-Lyon.

📍 8 Quai de Bondy, 69005 Lyon

🕒 Du lundi au samedi, 12h–19h

4 – Kilo Shop Lyon – Le vintage au poids

Concept ludique et efficace : chez Kilo Shop, on paie au kilo. Chaque vêtement possède une pastille de couleur correspondant à son prix selon la matière. Résultat ? 1 kilo équivaut souvent à 3 à 6 pièces uniques. On fouille, on pèse, on repart avec un sac rempli sans culpabilité. L’adresse idéale pour renouveler son dressing à moindre coût en Presqu’île.

📍 39 Rue de la Bourse, 69002 Lyon

5 – Tilt Vintage Lyon – L’esprit 90’s assumé

Rue Victor Hugo, Tilt Vintage Lyon cultive une vibe hipster assumée. Bonnets, bombers, manteaux vintage, sacs en cuir… le choix est vaste et les prix accessibles. Ne vous fiez pas à la façade discrète : l’intérieur regorge de trouvailles. C’est l’endroit parfait pour composer un look rétro avant d’aller bruncher (et si vous cherchez où, jetez un œil à nos meilleures adresses brunch à Lyon).

📍 62 Rue Victor Hugo, 69002 Lyon

Pourquoi chiner à Lyon ?

Entre conscience écologique et quête d’originalité, la friperie à Lyon séduit toutes les générations. On y consomme autrement, on recycle, on affirme son style. Et surtout, on s’amuse. Alors, plutôt streetwear 90’s ou chic intemporel ?