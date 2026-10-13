3 musées à découvrir à la nuit tombée à Lyon : dates des prochaines nocturnes

Lorsque le soleil se couche, les visites culturelles ne s’arrêtent pas pour autant. À Lyon, certains musées prolongent leurs horaires pour faire découvrir leurs collections autrement. Nocturnes étudiantes, soirées DJ sets ou visites intimistes à la lampe de poche : voici trois musées à visiter, même en soirée !

Musée des Beaux-Arts : lampe de poche, bal et nocturne étudiante

Installé place des Terreaux, le musée des Beaux-Arts s’anime la nuit à de nombreuses reprises tout au long de la saison. Il propose notamment des visites insolites à la lampe de poche, pour découvrir tous les mystères de l’exposition Musée sentimental le 20 novembre prochain.

Pour les âmes nostalgiques qui cherchent à voir leurs rêves d’enfants se réaliser : rendez-vous le 8 janvier 2027, pour un bal dans le décor baroque du Réfectoire. En écho à l’exposition Musée sentimental, la chorégraphe Wanjiru Kamuyu a adapté son bal SHANGWE (qui signifie joie en kiswahili) autour de 3 danses issues de 3 cultures différentes.

Et à chaque printemps, il est l’heure de laisser place aux étudiants, qui s’emparent du musée pour faire vivre les œuvres à travers leurs imaginaires : en médiations, théâtre, musique, danse ou performances. Cette année, elle aura lieu le 11 mars 2027.

Infos pratiques

Adresse : musée des Beaux-Arts, 20 place des Terreaux, Lyon 1er.

Évènements :

Nocturne à la lampe de poche, vendredi 20 novembre 2026, à partir de 18h45.

Nocturne : Le bal du musée, vendredi 8 janvier 2027, à partir de 18h45.

Nocturne étudiante, jeudi 11 mars 2027 de 18h30 à 23h.

Tarifs : entrée 7 € (ou gratuité) + 3 € pour la visite, pour la nocturne étudiante, gratuit pour les étudiants, et tarif unique de 5 € pour les autres.

macLYON : une nocturne étudiante qui finit en DJ set

Le musée d’art contemporain continue de donner rendez-vous aux étudiants lors de ses nocturnes. Des soirées festives, mais aussi la possibilité d’accéder aux expositions dans les salles du musée, pour découvrir les œuvres dans un cadre qui sort de l’ordinaire. Une fois le tour des expositions fait, direction le hall du musée, pour festoyer au rythme des DJ sets lors de cette soirée en collaboration avec le macBAR.

Si les rendez-vous sont réguliers au macBAR, le prochain est à noter dans son agenda, puisqu’il est à l’occasion de la Biennale de Lyon – Passer d’un rêve à l’autre et promet d’être une « nocturne XXL ».

Infos pratiques

Nocturne étudiante du macLYON

Adresse : macLYON, Cité internationale, 81 quai Charles de Gaulle, Lyon 6e.

Dates : Vendredi 16 octobre 2026, de 18h30 à 1h du matin (Expositions ouvertes de 18h30 à 23h30 – dernier accès 23h) et prochaines dates annoncées sur le site du macLYON.

Tarifs : 5 €, valable uniquement au macLYON. Gratuit pour les – 26 ans.

Musée des Confluences : des nocturnes chaque premier jeudi du mois

On aime le regarder le soir, avec les couleurs bleutées que prend son architecture singulière, mais si on pouvait être à l’intérieur du Musée des Confluences à la nuit tombée ? La réponse est oui, car chaque premier jeudi du mois, le musée du quai Perrache organise une nocturne thématique qui dure jusqu’à 22 h.

Concerts dans le hall du musée, activités de médiation dans les expositions, projections dans l’auditorium… La programmation change à chaque édition, l’occasion d’apprendre en s’émerveillant lors de ces soirées spéciales. Il est également possible d’accéder aux expositions du musée, en dehors des thématiques des nocturnes.

Infos pratiques

Nocturnes Confluences

Adresse : musée des Confluences, 86 quai Perrache, Lyon 2e

Dates : chaque premier jeudi du mois. Prochaine nocturne : jeudi 5 novembre 2026, voir le reste de la programmation sur le site du Musée des Confluences.

Horaires : du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30 ; nocturne jusqu’à 22h le premier jeudi du mois.

Tarifs : plein tarif 12 €, tarif réduit 7 €, gratuit sous certaines conditions.

De quoi se cultiver, dès la nuit tombée !

Photo en une : Bogdan Lazar