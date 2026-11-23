Improbable, mais vrai : à Vénissieux, des poubelles vieilles de 100 ans ont été un trésor archéologique pour raconter l’histoire des Lyonnais. Vaisselle, jouets, bouteilles et produits de beauté : la vie des habitants de la Capitale des Gaules lors des Années folles a vibré de nouveau. Cette fouille révèle également une autre histoire qu’on n’aurait pas deviné : celle du tri sélectif, déjà pratiqué à Lyon au XIXe siècle !

Une poubelle de 100 ans enfouie sous terre

On s’entend, c’est le type de découverte qu’on ne s’attend pas à faire lors d’un chantier archéologique. Exit les mosaïques romaines, les tombeaux médiévaux ou les trésors en pièces d’or : cette fois, les chercheurs se sont intéressés à ce que les habitants avaient volontairement jeté. Remontons le temps en 2016, avant les travaux d’aménagement du quartier du Puisoz, à Vénissieux. C’est ici que les équipes de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) ont entrepris l’étude d’un ancien fossé défensif creusé vers 1885. Il s’avère qu’une partie de cet ouvrage militaire avait été reconvertie en décharge publique entre 1927 et 1930. Sur une surface d’environ 400 m² et jusqu’à trois mètres de profondeur, ils découvrent une accumulation de déchets, conservés depuis près de cent ans. Ces milliers de fragments retrouvés constituent une véritable photographie de la vie quotidienne dans la région lyonnaise, à une époque marquée par les transformations des modes de consommation.

Poupées, moutarde, objets du bout du monde

Mais alors, qu’est-ce qu’on pouvait bien trouver dans les poubelles des Lyonnais à la fin des années 20 ? L’Inrap a dressé un inventaire varié. Parmi les vestiges figurent de nombreux objets de vaisselle : assiettes, plats, récipients en faïence, en grès ou en porcelaine. Certains témoignent de la vie domestique, tandis que d’autres proviennent d’établissements de restauration. Les emballages alimentaires sont également très présents, dont des pots de moutarde de Dijon en faïence fine, des pots de confiture et de nombreuses bouteilles. Des habitudes alimentaires qui ressemblent assez aux nôtres, sur ces points ! D’autre découvertes évoquent les petits gestes du quotidien : flacons de produits d’hygiène, objets de beauté, encriers et accessoires décoratifs. Ont été identifiés des fragments de poupées en porcelaine de luxe.

Puis, on a découvert des traces du « bout du monde », comme avec un vase japonais en porcelaine Imari. Côté France : un pied de lampe à pétrole décoré à la manière d’une colonne Morris parisienne ou encore un pichet en faïence représentant une vue de Lyon. Ces objets révèlent aussi la diversité des circuits commerciaux. Les productions françaises côtoient des pièces étrangères, montrant que les échanges dépassaient largement les frontières régionales. On a tendance à penser que ce monde d’il y a 100 ans n’avait rien avoir avec nos habitudes, mais ces preuves racontent le contraire. Vous vous en doutez, l’intérêt de cette collection est immense. En étudiant les matériaux, les formes, les inscriptions et les décors, les archéologues peuvent mieux comprendre l’évolution des objets manufacturés et les habitudes de consommation des différentes catégories sociales.

La vieille existence du le tri sélectif à Lyon

Cette décharge devenue trésor raconte également l’histoire de la gestion des déchets à Lyon, bien avant nos poubelles jaunes. Figurez-vous que selon l’Inrap, un système de tri sélectif avait été instauré à Lyon dès 1878. C’est précisément ce qui explique la composition unique du dépotoir de Vénissieux. Chapeau bas !

Entre 1927 et 1930, on a compris que cette réserve servait à certaines catégories de déchets : le verre, les poteries, les céramiques et les coquilles d’huîtres. Les chercheurs n’y ont donc pas retrouvé un mélange représentatif de toutes les ordures ménagères, mais des matériaux déjà séparés des autres détritus. Bien sûr, le système de tri n’était pas identique à celui d’aujourd’hui. Le tri du XIXe siècle ne répondait pas nécessairement aux mêmes objectifs environnementaux. Il s’inscrivait dans une organisation de la collecte et du traitement des déchets urbains, à une époque où les villes cherchaient à mieux gérer les quantités croissantes de détritus. Mais on ne va pas tirer sur l’ambulance : c’était déjà ça !

On peut clairement affirmer que les Lyonnais d’il y a désormais environ 120 ans prenaient soin de leur environnement urbain, et s’y tenaient. D’un point de vue plus subjectif : ils avaient bon goût niveau porcelaine. En tout cas, lorsque vous jetez vos poubelles, dites-vous que vos déchets pourraient être le trésor des archéologues de 2100, qui sait !

Photo à la une : Lyon, vision panoramique sous le soleil © Alexis Tauzin AdobeStock