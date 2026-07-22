Marseille : 10 bars incontournables pour réussir son afterwork

En partenariat avec Privateaser

En arpentant ses rues, on comprend vite que Marseille regorge de plus d’une adresse pour trinquer après une longue journée de travail. Rooftop secret niché entre les toits, bar à l’italienne où le spritz coule à flots, cave à bières avec plus de 1 000 références… Que vous soyez plutôt tapas espagnoles, vins natures ou cocktails créatifs, voici notre sélection de 10 bars incontournables pour réussir son afterwork dans la cité phocéenne, du Vieux-Port au Cours Julien.

1. MOGA, le rooftop secret du 1er

Envie d’escapade ? Direction MOGA, qui réinvente l’art de vivre méditerranéen, entre restaurant bistronomique et bar tendance. L’adresse mise sur une cuisine créative proposant des tapas et assiettes à partager aux inspirations levantines et méditerranéennes. Côté boisson, MOGA invite à découvrir des vins biodynamiques soigneusement sélectionnés et des cocktails signatures qui se savourent aussi bien au bar dans une ambiance intimiste, qu’en terrasse. Car l’un des vrais points forts de cette maison est son rooftop secret caché entre les toits, idéal pour siroter un verre jusqu’au coucher du soleil.

MOGA

10 bis Rue Bernex, 13001 Marseille

Réserver sur Privateaser

2. Asabiya, saveurs orientales au Cours Julien

Installé au 64 Cours Julien, dans le bouillonnant quartier Notre-Dame-du-Mont, Asabiya est un bar à l’ambiance vivante, où convivialité et générosité sont maîtres des lieux. La carte de mezzés maison aux saveurs orientales, arabes et libanaises fait voyager et chaque mets se savoure jusqu’à la dernière bouchée. Ici, la musique live ou le karaoké endiablé créent une ambiance festive qui fait qu’on y reste pour l’afterwork, voire même pour toute la soirée.

Asabiya

64 Cours Julien, 13006 Marseille

Réserver sur Privateaser

3. La Cave à Jambon, esprit bodega rue Sainte

Bienvenue en Espagne chez La Cave à Jambon, qui, comme son nom l’indique, est une véritable cave à jambon à l’espagnole proposant des produits de qualité qui se ressentent dans l’assiette. Ou plutôt « les » assiettes, puisque la carte propose des tapas à partager avec ses collègues de travail (ou non), de la planche de charcuterie ibérique au délicieux poulpe en salade en passant par les fameuses patatas bravas. On arrose le tout de sangria ou d’un verre de vin directement venu d’Espagne, et il est certain que l’ambiance bodega fait de cette adresse l’un des 10 bars incontournables pour réussir son afterwork.

La Cave à Jambon

89 Rue Sainte, 13007 Marseille

Réserver sur Privateaser

4. V&B République, le paradis des amateurs de bière

À deux pas du Vieux-Port de Marseille, le V&B République, c’est une cave avec plus de 1 000 références (bières, vins, spiritueux) qui côtoie un bar de dégustation chaleureux. Avec ce large choix, il y a de quoi satisfaire tout le monde : l’un de vos collègues opte pour une IPA toute droit venue de Marseille, alors qu’un autre se laisse tenter par un vin bio local. Pour les plus gourmands, il est même possible de choisir sa bouteille côté cave et de la déguster directement au comptoir, ou de louer sa propre tireuse à bière.

V&B République

25-27 Rue de la République, 13002 Marseille

Réserver sur Privateaser

5. La Baleine, le bar-ciné du Cours Julien

La Baleine mérite bien sa place dans cette sélection des 10 adresses incontournables, car elle est l’une des plus originales de la scène marseillaise. Ce bar-restaurant conjugue une cuisine méditerranéenne raffinée et un cinéma art & essai proposant 42 projections hebdomadaires dans un espace modulable. Le large comptoir, la terrasse ombragée et la carte d’assiettes à partager évoluant au fil des saisons accompagnées d’un verre de vin nature, en font l’endroit idéal pour finir la journée tout en découvrant une nouvelle pépite cinématographique.

La Baleine

59 Cours Julien, 13006 Marseille

Réserver sur Privateaser

6. Le 143, le temple de la bière rue Sainte

Difficile de parler d’afterwork sans mentionner le 143 où la passion de la mousse fera plus d’un heureux. Une grande sélection de bières à la pression et en bouteille, des vins et cocktails qui méritent que l’on s’y arrête, et des assiettes pour accompagner le tout dans une ambiance cosy… On trouve même une mezzanine avec billard privatisable et la possibilité de regarder des diffusions de matchs à la demande : le terrain de jeu idéal pour un afterwork réussi !

Le 143

143 Rue Sainte, 13007 Marseille

Réserver sur Privateaser

7. O’Warm, rhum et tapas dans le 6e

À deux pas de la place Castellane, O’Warm est, comme son nom l’indique, un bar à tapas chaleureux, mais aussi festif. On y vient pour l’accueil, mais aussi pour se régaler, avec une carte de « fait maison » entre tapas, planches, cocktails et plus de 50 recettes de rhums arrangés. Le petit plus : une offre bar qui fait la différence, avec des bouteilles XO premium et des bières artisanales d’exception, dont une médaillée d’or au Championnat de France. À la tombée de la nuit, la fête bat son plein avec des DJ sets tous les samedis et, pour les plus aventureux, la possibilité de s’inventer DJ le temps d’une soirée grâce à l’« Open Platine ».

O’Warm

5 Cours Gouffé, 13006 Marseille

Réserver sur Privateaser

8. Le Caribou, ambiance festive place Thiars

En plein cœur de Marseille, au Caribou, cocktails créatifs, bières pression et petits plats à partager composent une carte qui sait contenter tous les goûts. On s’y sent comme à la maison, avec une ambiance décontractée où il est encore temps de se laisser aller aux rires et aux discussions animées, avant de monter crescendo au fil de la soirée. L’ambiance idéale pour un afterwork où détente et festivité.

Le Caribou

38 Place Thiars, 13001 Marseille

Réserver sur Privateaser

9. Casa Boca, la cave à vins intimiste

Cette sélection des 10 adresses incontournables n’en serait pas une si elle ne contentait pas les amateurs de bons vins avec la discrète Casa Boca. Avec ses plafonds en bois et ses étagères qui débordent de bouteilles, ce bar à vins propose une sélection soignée de rouges, rosés, blancs et champagnes, à accompagner de délicieuses tapas à partager. Si l’ambiance est tranquille à l’arrivée, les soirées sont régulièrement animées par des musiciens et chanteurs live qui viennent progressivement réveiller les troupes : un bar incontournable pour réussir son afterwork.

Casa Boca

78 Boulevard de la Corderie, 13007 Marseille

Réserver sur Privateaser

10. Fare l’Amore, la dolce vita dans le 7e

Non loin de la plage des Catalans, Fare l’Amore incarne l’art de l’aperitivo à l’italienne dans un lieu inspiré de Rome, Milan et Florence. Imaginé par un couple franco-italien, Chiara et Stanislas, cet ancien bar populaire nous fait remonter le temps dans l’Italie des années 60. Sol en travertin, bar rond en marbre, miroirs vintage ou lampe coquillage : le cadre délicieusement rétro accompagne chaque moment de la journée. Et le soir, on y retrouve des antipasti généreux à accompagner d’un Spritz, d’un Negroni revisité ou d’un vin italien, qui transforment l’afterwork en un vrai moment de dolce vita, avant les festivités.

Fare l’Amore

45 Rue Paul Codaccioni, 13007 Marseille

Réserver sur Privateaser

Vous ne pourrez plus dire qu’après le boulot, vous ne savez pas où aller ! Car entre rooftop branché, bodega espagnole, bar-ciné ou cave à vins confidentielle, Marseille regorge d’adresses pour un afterwork réussi, et confirme qu’après le travail, la soirée ne fait que commencer.





