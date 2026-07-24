Marseille : les 10 meilleurs bars dansants pour faire la fête

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Lorsque l’on veut festoyer comme il se doit à Marseille, il faut connaître ces bars dansants qui ne se contentent pas de servir un verre, mais vous emmènent un peu plus loin dans la soirée. DJ sets, concerts live, karaokés et pistes de danse improvisées : voici notre sélection des 10 meilleurs bars dansants pour faire la fête dans la cité phocéenne.

1. Boum, le bar dansant inclusif du Cours Julien

Haut lieu de la fête inclusive à Marseille, dans le célèbre quartier du Cours Julien, Boum fait partie des bars dansants les plus originaux de la ville. La programmation culturelle y est variée, mêlant musique électronique, performances live et stand-up, le tout dans un cadre safe et bienveillant. On y vient aussi pour se laisser émerveiller par les shows de drag queens et de drag kings qui enflamment la piste au rythme des DJ sets. Et pour celles et ceux qui ne boivent pas d’alcool, Boum propose une belle carte de mocktails. Car sans alcool, la fête peut être tout aussi folle !

Boum

21 Rue André Poggioli, 13006 Marseille

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2. La Voie Maltée, des bières au Cours Julien

La Voie Maltée, c’est le genre de bar qui a toujours de quoi surprendre, quel que soit le jour où l’on s’y rend. La programmation est originale et variée : un soir, c’est une exposition ; le lendemain, une soirée tattoo ; puis, pourquoi pas, un concert live en fin de semaine ? Mais ce qui plaît tout autant, c’est l’ambiance « comme à la maison » et la carte de bières qui évolue régulièrement, avec un accent mis sur l’artisanat d’ici et d’ailleurs. On sait pourquoi on vient, et surtout pourquoi on reste.

La Voie Maltée

7 rue Crudère, 13006 Marseille (Cours Julien)

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3. The Red Lion, le légendaire pub du Cours Julien

Installé lui aussi dans l’un des quartiers les plus vibrants de Marseille, The Red Lion fait partie des adresses mythiques de la ville. Typiquement british, mais avec une convivialité bien marseillaise, ce pub légendaire propose un large choix de bières pression, de cocktails et de shooters pour se rafraîchir entre deux parties de fléchettes. Des DJ et groupes de musique viennent quant à eux régulièrement faire danser la foule, transformant les soirées en véritables moments de fête où l’on prolonge volontiers la nuit.

The Red Lion

6 Place Notre Dame du Mont, 13006 Marseille

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4. Bellini, le “beau bar” du Vieux-Port

Bellini est, comme son nom l’indique en italien, un « beau bar » situé à deux pas du Vieux-Port. C’est une adresse singulière puisqu’elle prend à la fois l’allure d’un bar à cocktails façon “speakeasy” et celle d’un club festif. Chaque soirée, chaque nuit prend un nouveau visage, avec sa musique, son rythme et son intention. Tout y est millimétré, et cela se ressent jusque dans les cocktails. Une ambiance immersive qui nous entraîne toujours un peu plus loin dans la nuit à mesure que les heures passent.

Bellini

45 Rue Sainte, 13001 Marseille

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5. Le 5.5, le bar karaoké du 1er

Qui ne s’est jamais rêvé star de la chanson, au moins le temps d’une soirée ? On a trouvé l’adresse faite pour vous avec Le 5.5, un bar karaoké situé au cœur du 1er arrondissement. L’ambiance est pensée pour mettre tout le monde à l’aise, avec une énergie qui monte crescendo à mesure que la soirée avance. Ici, pas question d’avoir peur de prendre le micro et de chanter son titre préféré à tue-tête : c’est le moment. On accompagne la prestation de l’un de leurs cocktails, et le tour est joué.

Le 5.5

15 Rue Rouget de Lisle, 13001 Marseille

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6. Vertigo Bar Restaurant, la solaire du Vieux-Port

Le Vertigo, c’est la cave à manger dont on a besoin lorsque l’on veut allier gastronomie et soirée festive. Tous réunis autour de la même table, on partage une cuisine méditerranéenne généreuse, des cocktails signatures et quelques verres de bon vin. Le tout dans une ambiance typiquement marseillaise qui apporte encore un peu plus de soleil dans l’assiette. On commence par dîner, puis on reprend un verre, peut-être un deuxième, avant de se lever pour danser jusqu’au bout de la nuit.

Vertigo Bar Restaurant

75 Rue Sainte, 13007 Marseille

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7. Dionysos, deux soirées en une à Saint-Victor

Rue Sainte, dans le quartier Saint-Victor, Dionysos vous propose deux soirées en une, avec l’avantage de vous enlever toute la charge du « Et on va où après ? ». En début de soirée, la première salle dévoile une ambiance tamisée et cosy, idéale pour siroter des cocktails signatures accompagnés de bruschettas tout en laissant la conversation s’installer. Puis, à partir de 22 heures, direction la seconde salle, où le décor bascule pour se transformer en boîte de nuit à l’énergie vibrante, dont les plus courageux ne repartiront pas de sitôt.

Dionysos

77 Rue Sainte, 13007 Marseille

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8. La Groupie du Pianiste, le piano-bar néo-rétro du Vieux-Port

Remontez le temps à l’époque des Années Folles chez La Groupie du Pianiste, un élégant piano-bar à l’esprit néo-rétro. Le cadre raffiné, les cocktails signatures et les assiettes créatives vous embarquent instantanément dans un autre univers, faisant de chaque soirée un souvenir à part. La programmation quant à elle, met à l’honneur des soirées piano-voix, à savourer depuis la mezzanine ou accoudé au bar.

La Groupie du Pianiste

61 Rue Sainte, 13001 Marseille

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9. Le Mélo, l’institution dansante du Cours Julien

Depuis près de vingt ans, Le Mélo tient son rang d’institution festive en figurant parmi les meilleurs bars dansants de Marseille, avec une programmation particulièrement variée : karaoké avec plus de 16 000 titres au catalogue, mais aussi soirées club avec des DJ sets électro, funk, latino ou années 80. Si le décor vintage, composé d’objets chinés aux quatre coins du monde, donne envie d’y rester, la terrasse ombragée vaut elle aussi le détour, pour profiter de tout ce que le lieu a à proposer.

Le Mélo

68 Cours Julien, 13006 Marseille

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10. White Rabbit Rock Bar, le temple du rock à la Joliette

C’est la référence rock de Marseille, et les habitués ne l’échangeraient pour rien au monde. Dans un décor soigné, l’ambiance devient rapidement électrique grâce aux nombreuses soirées spéciales — karaokés, DJ sets, concerts live rock et blues — qui rythment la semaine. Et pour prendre des forces avant d’aller se déhancher, on se laisse tenter par l’une des nombreuses planches à partager accompagnée d’un cocktail création, le tout dans la joie et la bonne humeur !

White Rabbit Rock Bar

23 Quai de la Joliette, 13002 Marseille

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Que vous soyez adepte des piano-bars, des karaokés, des pubs rock, des speakeasies ou des DJ sets, les bars dansants de Marseille ont l’avantage de proposer une scène festive variée, qui fera de chaque soirée un moment qui ne ressemblera à aucun autre.