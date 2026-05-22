Les Arènes Lyriques : les concerts en plein air reviennent cet été dans les arènes de la butte Montmartre

Du 22 juillet au 15 août 2026, les Arènes Lyriques reviennent dans les arènes de la butte Montmartre avec une programmation musicale inédite ! L’occasion d’assister à des concerts en plein air avec la présence de solistes et d’un orchestre, tandis que les plus petits pourront profiter d’un conte musical.

Le retour des concerts sur la butte Montmartre

Ça y est, les Arènes Lyriques viennent d’annoncer leur grand retour sur la butte Montmartre durant quatre semaines de juillet et d’août. Les grilles des arènes s’ouvrent une nouvelle fois pour accueillir cette saison musicale qui se déroulera en plein air. Comme chaque année, l’événement conviera huit solistes à jouer avec l’Orchestre des Arènes Lyriques, composé de quinze jeunes musiciens réunis chaque été par le directeur artistique, Pierre Mollaret.

Entre classique, soul et jazz

La programmation a été annoncée cette semaine par les organisateurs, et la billetterie va ouvrir en suivant. On sait désormais que, du 22 juillet au 15 août 2026, les Arènes Lyriques présenteront le concert E Fra le nubi d’or (« Parmi les nuages d’or »), dont le titre fait référence aux derniers mots de La Wally d’Alfredo Catalani, opéra sur lequel cette édition 2026 se clôturera.

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L’événement conviera aussi huit solistes aux univers musicaux différents, mêlant les genres lyriques, jazz et soul : Clara Orif, Jean-François Marras, Louise Bianco, Kim Bernard, Anara Khassenova, Jérémie Schütz, Laurine Moullet et Alexandre Lombard-Buffet. Avec l’Orchestre des Arènes Lyriques, ils interprèteront plusieurs œuvres de Giacomo Puccini, Nina Simone, Arturo Márquez et Alfredo Catalani. Tout cela à la nuit tombée, entouré des jardins et de la basilique du Sacré-Cœur illuminée.

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Un conte musical pour les enfants

Depuis l’année dernière, les Arènes Lyriques s’adressent aussi aux enfants ! Durant la saison, des après-midis seront organisés pour les enfants franciliens, avec une visée pédagogique autour de la musique classique. Cette initiative permet ainsi aux enfants qui ne peuvent pas partir en vacances de profiter d’activités culturelles gratuites durant l’été.

Pour cette saison 2026, ils pourront découvrir un conte musical écrit et composé par Garance Paule, accompagné d’un orchestre de chambre de sept musiciens, du 23 juillet au 7 août. En s’inspirant de l’histoire de la butte Montmartre, l’autrice tisse son récit autour des thèmes de la création, la tolérance, l’apprentissage et l’épanouissement. Dans son bestiaire, on retrouvera le Chat noir, les Trois baudets ou le Lapin Agile avec l’anecdote de l’âne Aliboron et du père Frédé… Un voyage dans les variations de la musique classique et du Paris d’antan.

Les Arènes Lyriques

Jardin des arènes de Montmartre, 75018 Paris

Du 22 juillet au 15 août 2026

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Image à la une : © Les Arènes Lyriques