Le Jardin21 ouvre la saison sur les bords du canal de l’Ourcq

C’est officiel, le soleil se couche plus tard et Paris sort enfin de son hibernation ! On a perdu une heure de sommeil, mais on a gagné une nouvelle édition du Jardin21. Cet open-air est situé le long du canal de l’Ourcq et a déjà ouvert ses portes. Bonne nouvelle : il n’a pas l’intention de s’arrêter de sitôt. Et heureusement, car il était temps de pouvoir prendre l’air !

Un retour festif et engagé au bord du canal

Le Jardin21, c’est un spot à la Villette qui revient chaque printemps pour annoncer que les beaux jours sont enfin là. Depuis 2018, l’endroit s’est fait une place très confortable dans le paysage parisien. Jardin, scène musicale, espace de vie : tout ça au même endroit ! Sur 1 500 m², on peut se poser, jardiner, et même déguster ce qui est cultivé sur place. Caché à la frontière entre Paris et Pantin, sur un ancien verger du XIXe siècle, le lieu accueille aussi bien les familles le dimanche après-midi que les fêtards le vendredi soir. L’entrée est libre, l’esprit est inclusif et la saison 2026 ne s’arrêtera que le 26 septembre.

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Le Jardin21 et ses journées bien remplies

Le yoga revient plusieurs fois par semaine en plein air : le mercredi, le samedi et parfois même le dimanche. Les ateliers de jardinage avec Mikhaïl sont gratuits chaque samedi. Des semis, des herbiers, des bombes à graines… bref, il y en a pour toutes les mains vertes ! Les ateliers créatifs sont très variés, vous pourrez retrouver de la sérigraphie, de la peinture sur feuilles et de la bande dessinée. S’ajoutent à cela des marchés de créateurs, des blind tests aromatiques, des balades le long du canal et des lectures avec des artistes comme Enza Fragola. En résumé, des journées bien remplies qui seront comblées tout le monde !

Faire la fête est un art et le Jardin21 en est un grand mécène

Pour ce qui est des soirées, c’est tout aussi intense. Le vendredi et le samedi, les DJ sets prennent le relais de 21h à 4h du matin. Pour vous donner un avant-goût de la programmation cet été, voici quelques dates dans les prochaines semaines qui posent le décor. Le 17 avril, Satabass ouvre le bal avec une sélection vinyles house, break et électro. Et pour marquer le coup, Mathilda sera en guest avec un set taillé sur mesure pour l’événement. Le 24 avril, Tempo Tapas change la formule avec un buffet à volonté et quatre heures de musique. COPSI fera l’ouverture sur de la house solaire, BUBU enchaînera avec son style minimal et électro immersive, et BASTOS & JEUWII finiront le bal sur de la house, de l’électro et de l’UKG. Si vous cherchez le spot idéal pour un été parfait, plus besoin de chercher, voici le plateau d’argent !

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Tout ce qu’il faut savoir avant de débarquer au canal de l’Ourcq

Le Jardin21 est ouvert du mercredi au dimanche à partir de midi. En semaine, ça ferme à minuit le mercredi et à 2h le jeudi. Le vendredi et le samedi, on pousse jusqu’à 4h du matin et le dimanche, on se couche tôt, histoire d’être à l’heure au bureau le lundi. L’entrée est libre et gratuite ! Les enfants sont bien sûr acceptés, mais accompagnés d’un tuteur légal, il vaut mieux éviter de prendre des risques. Les groupes de dix personnes et plus doivent réserver en ligne 48h à l’avance. Pour les autres, pas besoin, il vous suffit de débarquer, de trinquer et de voir ce qu’il se passe après.

Jardin21

12 rue Ella Fitzgerald, 75019 Paris