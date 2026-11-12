Le saviez vous ? L’Œil de Verre des calanques a plus de 120 ans !

Les plus aventuriers l’ont peut-être déjà aperçu : L’Œil de Verre des calanques est une œuvre d’art sauvage qui embellit les territoires de Marseille. À première vue, il nous a toujours évoqué d’autres créations artistiques modernes qui apparaissent du jour au lendemain. Telle fut notre surprise quand nous avons appris que son histoire remonterait à plus de 120 ans ! Cette création serait littéralement une pionnière du street art marseillais.

L’Œil de Verre : une surprise entre Sugiton et le Devenson

Créé le 18 avril 2012, le Parc national des Calanques protège environ 8500 hectares terrestres et 43 500 hectares marins, entre Marseille, Cassis et La Ciotat. Avec ses 80 km de littoral, et ses quelque 200 espèces terrestres protégées, ce territoire est un trésor à préserver. C’est dans ce contexte déjà mythique qu’existe l’Œil de Verre. Afin de le découvrir, il faut se rendre entre Sugiton et le Devenson, au pied de la Grande Candelle. Ici, se trouve une crique sauvage également connue sous le nom de calanque Saint-Jean-de-Dieu. Au niveau d’un passage rocheux qui porte bien son nom, le Pas de l’Œil de Verre, vous allez vous sentir observés !

Notez cette première surprise : l’œuvre n’aurait pas donné son nom à la calanque, ce serait même exactement l’inverse ! De fait, le lieu était déjà connu sous le nom d’Œil de Verre avant l’installation de cette curiosité. Mieux encore : l’origine de cette appellation reste mystérieuse. Nous, on aime les hypothèses linguistiques : le mot « œil » pourrait être rapproché du provençal « aigo » ou « aigue », signifiant « eau », tandis que « verre » évoquerait la transparence de la mer ou une ancienne expression provençale. À vous de choisir ! En tout cas, c’est ce nom qui a stimulé l’imagination de grands inventeurs !

1904 : le début de l’histoire

À Marseille, la randonnée et l’exploration des massifs environnants attirent des passionnés. Parmi eux figurent les membres de la Société des Excursionnistes Marseillais, association créée à la fin du XIXe siècle pour encourager la découverte des paysages provençaux. Selon le récit transmis par plusieurs guides de randonnée, le nom de cette promenade interrogeait déjà depuis cette époque. Alors, au lieu de résoudre l’énigme de manière linguistique : autant créer littéralement un œil de verre.

À l’aide de peinture, le collectif crée le fameux œil gigantesque. Il parait donc que le 13 novembre 1904, un groupe d’excursionnistes aurait transporté l’œil jusqu’au Pas du Rocher, dans le secteur du Val Vierge. L’un des participants aurait apporté de l’eau et du ciment pour fixer solidement l’objet à la paroi. Et voilà ! Comme vous pouvez le lire, les théories restent nombreuses et cet œil n’est pas relié à un artiste précis, c’est même ça qui le rend encore plus passionnant. Qui sait, peut-être que certains lecteurs auraient des archives de leurs arrières-arrières grands parents qui pourrait lever les quelques mystères de cette histoire !

Les Calanques : musée à ciel ouvert

Bien sûr, l’Œil de Verre est loin d’être la seule curiosité artistique des calanques. On vous rappelle l’existence de la grotte Cosquer, découverte par le plongeur Henri Cosquer et déclarée en 1991, ce lieu conserve plusieurs centaines de représentations peintes ou gravées. Certaines remontent à environ 33 000 ans ! Chevaux, bouquetins, bisons, empreintes de mains, pingouins : autant dire qu’à Marseille, on ne vivait pas sous le même climat méditerranéen. Aujourd’hui, vous pouvez (re)découvrir cette grotte grâce au Cosquer Méditerranée, comme si vous étiez. La vraie grotte doit être protégée.

Pour ceux qui préfèrent le « moderne », on vous rappelle qu’en 2021, l’artiste Julien Berthier imagine une œuvre baptisée « L’Invisible ». Son principe, il fallait l’inventer : un faux rocher grandeur nature, installé sur un bateau motorisé, capable de naviguer au large des Goudes ! Fabriquée notamment avec du polystyrène, de la résine époxy et de la peinture, cette sculpture mobile a été réfléchie pour qu’elle ressemble à un morceau de calanque qui se balade tout seul. Ce qu’on aime particulièrement avec L’Œil de Verre, c’est qu’il a sut garder son mystère, et ce, peut-être pour toujours.

L’Œil de Verre, calanque de Saint-Jean-de-Dieu, sentier du Col de Sugiton

Parking de Luminy

Photo à la une : Oeil de Verre des calanques face à la Méditerranée