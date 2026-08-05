À Marseille, le prix des hébergements explose cet été

Vous aviez prévu quelques jours à Marseille cet été ? Le budget risque d’être un peu plus élevé que prévu. En un an, le prix moyen d’une nuitée dans la cité phocéenne a bondi de 27%, soit la plus forte hausse parmi les destinations françaises étudiées. Une envolée qui contraste avec les baisses observées sur l’Île de Ré ou en Normandie.

Une hausse spectaculaire à Marseille

À Marseille, il faut désormais compter en moyenne 188€ de budget pour une nuit pendant l’été 2026, contre 148€ l’année dernière. 40€ supplémentaires qui représentent une augmentation de 27% en seulement un an, ce qui est bien loin de la hausse nationale moyenne, estimée à 4,2%. Ces chiffres sont issus d’une étude réalisée par le comparateur d’hébergements cozycozy.com à partir de plus de 553 000 relevés de prix.

Hôtels, locations, auberges ou encore résidences touristiques ont été comparés sur différentes plateformes de réservation. Cette forte augmentation confirme en tout cas le positionnement de Marseille parmi les destinations les plus recherchées de l’été. Entre les ruelles du Panier, le Vieux-Port, Notre-Dame de la Garde, les îles du Frioul et les calanques, la ville permet de mêler séjour urbain, baignades et balades en pleine nature et fait le bonheur des vacanciers.

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La Méditerranée de plus en plus chère

Marseille n’est d’ailleurs pas un cas isolé. Les prix augmentent dans une grande partie du sud de la France, avec une hausse de 19,4% à Montpellier, de 9,6% à Argelès-sur-Mer ou encore de 7,9% à Nice. Avec une moyenne de 231€ par nuit, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur devient même la destination la plus chère de France parmi celles observées. Elle devance Porto-Vecchio, Biarritz, Arcachon et le Var, où le tarif moyen atteint lui aussi 200€.

La côte méditerranéenne semble donc toujours autant séduire les voyageurs, même si elle fait sérieusement grimper l’addition. Et encore, ces chiffres ne comprennent que l’hébergement, sans compter le transport, les repas ou les différentes activités sur place.

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D’autres destinations deviennent moins chères

Pendant ce temps, plusieurs destinations très touristiques de la façade atlantique voient, elles, leurs prix diminuer. Sur l’Île de Ré, le tarif moyen recule de 9,8% et atteint désormais 179€ par nuit, soit moins qu’à Marseille. Une baisse plutôt bienvenue pour profiter de ses jolis villages aux maisons blanches, de ses plages, de ses marais salants et de ses nombreuses pistes cyclables. Même tendance en Normandie, où les prix diminuent de 9,2% pour s’établir autour de 167€ la nuit.

La Vendée et le Pays basque connaissent également un léger recul. Ces écarts pourraient donc inciter certains vacanciers à se tourner vers des destinations tout aussi dépaysantes, mais désormais un peu moins chères.

Image en Une : Vue sur le Vieux-Port de Marseille, dominé par la basilique Notre-Dame de la Garde © Mélina Hoffmann / Marseille Zigzag

Mélina Hoffmann